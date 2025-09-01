lunes 1 de septiembre 2025

¡Qué pilcha, capitán!: llegó Lionel Messi al predio de Ezeiza para su último partido de local con la Selección Argentina

Tras perder la final con Inter Miami, Messi arribó a Ezeiza y encendió la expectativa por su posible despedida ante Venezuela en el Monumental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes, Lionel Messi arribó al predio de Ezeiza para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina, en la previa de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Será especial, convocante y el ¿último baile de la Pulga en el país con la Albiceleste?

El capitán argentino llegó tras disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, que cayó en Seattle, y ya se concentra de lleno en el compromiso ante Venezuela del próximo jueves, en el estadio Monumental. Todo indica que ese podría ser su último partido como local con la camiseta de la Selección, salvo que la AFA programe algún amistoso antes de la Copa del Mundo.

Fiel a su estilo, Messi se llevó todas las miradas al presentarse vestido completamente de negro. Junto a De Paul y otros convocados, fue recibido en el predio por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien celebró la llegada de los jugadores en redes sociales con un mensaje claro: "Bienvenidos, muchachos", describe el post de la cuenta de la Selección.

image

Si bien aún se esperan algunos futbolistas provenientes del exterior, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya tiene previsto iniciar este lunes los primeros entrenamientos en vistas del duelo ante la Vinotinto.

Argentina ya está clasificada al Mundial, pero busca cerrar las Eliminatorias con buenas sensaciones y darle una despedida especial a su capitán en suelo argentino

Los jugadores de la Selección Argentina que llegaron:

image
image
image
image

