lunes 1 de septiembre 2025

Fútbol internacional

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Las Garzas fallaron las oportunidades que tuvieron y dejaron escapar el título por los goles de Osaze De Rosario, Álex Roldán y Paul Rothrock.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura derrota 3-0 ante Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup. El 10, que en las próximas horas viajará para sumarse a la Selección argentina, no pudo sumar un nuevo título en la competencia que ya había ganado en 2023.

El encuentro se disputó en el estadio Lumen Field de Seattle y el costarricense Juan Gabriel Calderón fue el encargado de impartir justicia.

Los autores de los goles para el equipo que tiene al argentino Pedro de la Vega en sus filas fueron Osaze De Rosario, Alex Roldán (penal) y Paul Rothrock.

El astro argentino no pudo levantar su tercer trofeo con Inter Miami, tras ganar la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024.

