Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Las fuertes lluvias por el temporal de Santa Rosa afectaron a varios departamentos durante el fin de semana generaron preocupación entre la comunidad educativa, que se preguntaba si habría clases este lunes 1 de septiembre.
Desde el Ministerio de Educación dieron a conocer qué pasará con las clases en la provincia, tras dos días de abundantes precipitaciones.
El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que la actividad escolar se desarrollará con normalidad en todos los niveles y turnos, despejando así las dudas de padres, alumnos y docentes.
El fenómeno climático, conocido como Santa Rosa y que suele presentarse a fines de agosto, se manifestó con particular intensidad este año, provocando inconvenientes y obligando al despliegue de un operativo interministerial para asistir a las familias afectadas en diversos departamentos.
Además, el Ministerio de Educación aclaró que, en caso de que alguna institución educativa presente inconvenientes que imposibiliten el dictado normal de clases a raíz del temporal, los padres serán informados a través de los canales de comunicación institucionales de cada establecimiento. De esta manera, se garantiza que toda la comunidad educativa esté al tanto de cualquier eventualidad y pueda planificar su asistencia con seguridad.
A pesar de los daños registrados y de la asistencia brindada a numerosos hogares, desde Educación aseguraron que las condiciones son adecuadas para retomar las clases sin modificaciones en el calendario escolar.