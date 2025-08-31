Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Las fuertes lluvias por el temporal de Santa Rosa afectaron a varios departamentos durante el fin de semana generaron preocupación entre la comunidad educativa, que se preguntaba si habría clases este lunes 1 de septiembre .

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que la actividad escolar se desarrollará con normalidad en todos los niveles y turnos, despejando así las dudas de padres, alumnos y docentes.

El fenómeno climático, conocido como Santa Rosa y que suele presentarse a fines de agosto, se manifestó con particular intensidad este año, provocando inconvenientes y obligando al despliegue de un operativo interministerial para asistir a las familias afectadas en diversos departamentos.

Además, el Ministerio de Educación aclaró que, en caso de que alguna institución educativa presente inconvenientes que imposibiliten el dictado normal de clases a raíz del temporal, los padres serán informados a través de los canales de comunicación institucionales de cada establecimiento. De esta manera, se garantiza que toda la comunidad educativa esté al tanto de cualquier eventualidad y pueda planificar su asistencia con seguridad.

A pesar de los daños registrados y de la asistencia brindada a numerosos hogares, desde Educación aseguraron que las condiciones son adecuadas para retomar las clases sin modificaciones en el calendario escolar.