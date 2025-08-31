Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025, se espera que San Juan experimente una mejora en las condiciones climáticas tras el paso del temporal de Santa Rosa.

Aunque el lunes 1 de septiembre se presentará con temperaturas frescas por la mañana y una máxima de 16°C, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado, se anticipa que las temperaturas aumenten progresivamente a medida que avance la semana.

Se espera que el clima se estabilice, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, lo que permitirá que las actividades cotidianas se desarrollen con normalidad. No se prevén lluvias significativas durante la semana, lo que facilitará la recuperación de las zonas afectadas por el temporal.

Mirá el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la semana del 1 al 7 de septiembre