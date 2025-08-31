domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana sin lluvias, con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado tras el temporal de Santa Rosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp-image-2025-08-30-at-121217
pronostico

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025, se espera que San Juan experimente una mejora en las condiciones climáticas tras el paso del temporal de Santa Rosa.

Lee además
tras el temporal de santa rosa, que pasa con las clases este lunes en san juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
el grupo de jubilados que resucito un terreno que llevaba mas de 10 anos abandonado en capital para jugar al tejo
Iniciativa

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo

Aunque el lunes 1 de septiembre se presentará con temperaturas frescas por la mañana y una máxima de 16°C, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado, se anticipa que las temperaturas aumenten progresivamente a medida que avance la semana.

Se espera que el clima se estabilice, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, lo que permitirá que las actividades cotidianas se desarrollen con normalidad. No se prevén lluvias significativas durante la semana, lo que facilitará la recuperación de las zonas afectadas por el temporal.

Mirá el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la semana del 1 al 7 de septiembre

pronostico

Seguí leyendo

Temporal de Santa Rosa: Orrego puso todos los recursos provinciales al servicio de los damnificados

¿Por qué cada vez más personas se enamoran en el trabajo?

Rivadavia asistió a familias afectadas por el temporal de Santa Rosa

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas

Lugares abandonados: el gigante dormido de los espumantes, parte de la historia de Rivadavia

San Juan y un congreso imperdible que la reafirma como la capital nacional del jazz

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el temporal de santa rosa, que pasa con las clases este lunes en san juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Te Puede Interesar

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que lookea a los jugadores verdinegros
Historia

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Por Antonella Letizia
Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua
Panorama complejo

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental video
Torneo Clausura

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo
Iniciativa

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo