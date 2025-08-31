Romagnoli, conforme por la entrega del equipo: "Hicimos un buen partido, merecimos más"

Aunque San Martín cayó 2-0 frente a River, Leandro Romagnoli se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos. En conferencia de prensa con Tiempo de San Juan, el DT verdinegro valoró la entrega del equipo y destacó varios aspectos positivos del encuentro.

Tiempo en el Monumental "Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental

Torneo Clausura No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental

“Estoy conforme con la entrega, hicimos un buen partido y creo que merecimos más", expresó el técnico, con tono firme tras la derrota ante el conjunto Millonario, que viene de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

San Martín tuvo momentos de buen fútbol, le jugó de igual a igual a uno de los planteles más fuertes del país y generó situaciones que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, la jerarquía de River terminó imponiéndose en el marcador.

Romagnoli también tuvo palabras de elogio para Diego ‘Pulpo’ González, quien volvió a vestir la camiseta del verdinegro y aportó su experiencia en el mediocampo.