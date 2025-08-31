domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en el Monumentalromagno

Romagnoli, conforme por la entrega del equipo: "Hicimos un buen partido, merecimos más"

El DT verdinegro habló en conferencia de prensa con Tiempo de San Juan y remarcó el partido que hicieron los jugadores ante River. Destacó el buen rendimiento y el regreso de Diego 'Pulpo' González, para aportarle experiencia al equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Aunque San Martín cayó 2-0 frente a River, Leandro Romagnoli se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos. En conferencia de prensa con Tiempo de San Juan, el DT verdinegro valoró la entrega del equipo y destacó varios aspectos positivos del encuentro.

Lee además
no se pudo: san martin merecio mas, pero perdio ante el poderoso river en el monumental
Torneo Clausura

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental
estoy con el corazon dividido: la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del monumental
Tiempo en el Monumental

"Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental

“Estoy conforme con la entrega, hicimos un buen partido y creo que merecimos más", expresó el técnico, con tono firme tras la derrota ante el conjunto Millonario, que viene de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

San Martín tuvo momentos de buen fútbol, le jugó de igual a igual a uno de los planteles más fuertes del país y generó situaciones que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, la jerarquía de River terminó imponiéndose en el marcador.

Romagnoli también tuvo palabras de elogio para Diego ‘Pulpo’ González, quien volvió a vestir la camiseta del verdinegro y aportó su experiencia en el mediocampo.

Temas
Seguí leyendo

Romagnoli, en conferencia: del "necesitábamos el triunfo" al "Monumental iremos con nuestras armas"

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Otro delantero de la Selección se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas

En una incómoda entrevista, la Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"

Con dos cabezazos, Boca le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo

"Excelente ambiente laboral": el bloqueo del compañero de Colapinto que encendió las redes y sus insultos

Calistenia, el entrenamiento en barras y dominadas que conquista el mundo fitness

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estoy con el corazon dividido: la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del monumental
Tiempo en el Monumental

"Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Te Puede Interesar

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que lookea a los jugadores verdinegros
Historia

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Por Antonella Letizia
Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua
Panorama complejo

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental video
Torneo Clausura

No se pudo: San Martín mereció más, pero perdió ante el poderoso River en el Monumental

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo
Iniciativa

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo