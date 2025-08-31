lunes 1 de septiembre 2025

Los números

El uno por uno de la derrota de San Martín ante River

El elenco sanjuanino no pudo con el Millonario de Marcelo Gallardo y cayó por 2-0 en un Monumental explotado. El puntaje de los jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El equipo sanjuanino intentó hasta los minutos finales doblegar la situación, pero el marcador arrojó un 2-0 final que llegó a través de una ráfaga en el primer tiempo. Lencina y Salas anotaron los goles del Millonario. Toca parar por la fecha FIFA y llegar positivo al duelo con Belgrano por el interzonal. Salle fue lo mejor del verdinegro.

Borgogno (6): punto alto del equipo. Nada pudo hacer en los goles, pero evitó que el resultado sea mayor.

Cáseres (4): no tuvo un buen primer tiempo. El primer gol de River llegó por su sector y nada pudo hacer ante el zapatazo potente de Lencina. En el complemento mejoró, barrió y hasta tuvo un cabezazo que contuvo Armani.

Recalde (4): mano derecha de Cáseres. No fue la noche de los centrales, que jugaron exigidos y muy atentos a cualquier respiro del rival. Padecieron lo goles en el PT.

Portillo (4): corrió muchísimo por la derecha. Jugó pegado a Salle y juntos conectaron algunos ataques para llegar con claridad.

Diarte (3): no estuvo cómodo y se notó. Su banda tuvo poco trabajo en ataque y sufrió cuando los volantes de River se acercaban.

Watson (4): un pilar en la mitad de la cancha. Fue eslabón con los de abajo y para conectar con los de arriba.

Jaurena (3): a comparación de otros partidos, le costó adaptarse al ritmo y mantener la pelota en los pies. Estuvo obligado a jugar rápido ante la marca del rival.

S. González (4): buscó ser el creador del juego en los tres cuartos de cancha, pero no pudo jugar suelto. Logró que le cometieran algunas faltas para complicar a River en la altura.

Salle (7): lo mejor de San Martín. Siempre una ráfaga por la banda y yendo al frente en todas. Fue punzante y elegido como el jugador coon más potencia del partido.

Tijanovich (4): volvió a la titularidad después de la lesión que lo sacó de las canchas algunos partidos. Es el goleador del equipo y esta tarde no pudo destaparse. Se apuró y sacó remates de afuera que no tuvieron buen destino.

Maestro Puch (6): corrió un montón arriba, intentó conectar las pelotas que le llegaron y peleó solo todas arriba. Le faltó un compañero de descargas. Tuvo un remate potente que dio en el ángulo del arco de Armani.

