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Liga Profesional de Fútbol

Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

El Xeneize derrotó 2-0 a la Gloria por el Torneo Apertura 2026 con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro y llegó a 17 puntos en la Zona A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca se impuso 2-0 ante Instituto de Córdoba en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y volvió a mostrar un rendimiento sólido desde lo colectivo frente a su público.

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El Xeneize logró destrabar el partido en el comienzo del segundo tiempo gracias a una gran aparición de Tomás Aranda. A los 5 minutos, el juvenil de 18 años marcó su primer gol con la camiseta azul y oro con una destacada definición que significó el 1-0 en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda amplió rápidamente la diferencia a los 11 minutos del complemento. Adam Bareiro convirtió el segundo tanto de la noche y le dio tranquilidad al conjunto local para manejar el desarrollo del partido.

Con este resultado, Boca alcanzó los 17 puntos y se ubica en el sexto puesto de la Zona A, manteniéndose en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia del torneo. Por su parte, Instituto quedó en el 12° lugar con 11 unidades y continúa con una campaña irregular en el campeonato.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Talleres en Córdoba, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Flores será local frente a Defensa y Justicia en busca de recuperarse.

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