domingo 31 de agosto 2025

Historia

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Se llama Enzo Flores, es hincha de San Martín por herencia y hace 6 años que se dedica al rubro de la peluquería y barbería. De a poco se fue metiendo en la concentración del verdinegro y hoy le corta a varios de ellos que pasan por su local de calle Mendoza. Una camiseta de obsequio, la vez que se fue en remis a su primer corte y el lugarcito en la tribuna con la hinchada.

Por Antonella Letizia
Peluquero, barbero y loco por San Martín. Enzo Flores (20) combina sus pasiones y de a poco pone su marca sobre el rubro. Arrancó hace 6 años y ya se hizo una clientela de jugadores profesionales que lo contactaron por Instagram. De la tribuna a la concentración: quién es el chimbero que tuvo de primer cliente a un delantero verdinegro y busca llegar a los grandes planteles.

Enzo tiene 20 años y desde chico siempre soñó con imponer estilos y cortarle el pelo a los jugadores. Con esa idea, fue creando su propio camino hasta que se encontró con un inesperado mensaje en Instagram. "Empecé a seguir a Nico Franco y al día siguiente me escribió diciendo que le gustaba mi trabajo, que si le podía cortar", comenzó relatando a Tiempo de San Juan.

Franco, quien en ese entonces era el delantero de San Martín, le pidió coordinar y el peluquero no la dudó ni un segundo. Sacó chapa con sus colores verdinegros, armó el bolsito y tuvo una prueba de fuego con su primer corte. "Estaba nervioso, pero los nervios se me fueron cuando llegué. Me trataron re bien, tomamos unos mates, charlamos de fútbol, fue todo muy natural".

Ese día, junto a Franco estaba Maximiliano Casa, que también se copó y le pidió un corte. Así, casi sin quererlo, el joven chimbero empezó a meterse en el círculo del plantel profesional.

image
Nicolás Franco, el primer cliente del peluquero verdinegro.

Nicolás Franco, el primer cliente del peluquero verdinegro.

Uno de los momentos más desafiantes que vivió con su trabajo, fue cuando Marco Iacobellis le pidió un corte: "Fue el más difícil que me tocó hacer", dijo entre risas. Y a modo de agradecimiento, el volante le regaló su camiseta, la primera para el museo de su emprendimiento.

image

Aunque ahora difrute ser hincha desde otro lado, cuenta que fue parte de la banda de percusión en la tribuna norte. "Tocaba la trompeta en la popular, pero ahora tengo el sentimiento por el club desde otro lado".

En mi casa somos todos hinchas de San Martín, es herencia En mi casa somos todos hinchas de San Martín, es herencia

image

