"Excelente ambiente laboral": el bloqueo del compañero de Colapinto que encendió las redes y sus insultos

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gasly. Eso es de lo que habla el mundo el automovilismo nacional, que observó el GP de Países Bajos y se quedó con dos extractos de la competición: el bloqueo del francés al piloto argentino y las picantes declaraciones de quien se quedó con el puesto 11, en lo que fue su mejor actuación desde que está en Alpine.

A través de las redes sociales, se viralizaron dos videos, además de las expresiones que Colapinto tuvo al finalizar la competencia que fue conquistada por Piastri. Una de las imágenes corresponde al momento exacto en que el otro corredor de Alpine bloquea el paso del argentino, lo que encendió las redes con múltiples reacciones y comentarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962168985903878563&partner=&hide_thread=false excelente ambiente laboral

pic.twitter.com/aXqfvIYggd — Alpine ARG (@AlpineArg_) August 31, 2025 El segundo video que trascendió es de la comunicación entre Franco y el equipo, quien habría planteado la estrategia que resultó perjudicial y que le habría ordenado al ex Williams que no sobrepasara a Gasly. Allí se lo escucha maldecir al joven que, luego, apuntó contra los responsables. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/1962179956835856564&partner=&hide_thread=false La radio de Colapinto con el ingeniero: “CONCHA DE LA LORA”



Te entiendo completamente, Franco. pic.twitter.com/3SzEs2AAIe — Tino (@TinoCLeclerc) August 31, 2025 Las declaraciones post carrera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962169739158941844&partner=&hide_thread=false "SIENTO QUE NO NOS AYUDAMOS PARA NADA ENTRE NOSOTROS"



Muy molesto Franco Comapinto en sus declaraciones después de la carrera

pic.twitter.com/0OWqzFPBNl — Alpine ARG (@AlpineArg_) August 31, 2025

