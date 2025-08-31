domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Excelente ambiente laboral": el bloqueo del compañero de Colapinto que encendió las redes y sus insultos

El equipo de Al pine no dejó que el piloto argentino sobrepasara al francés Gasly y, al final, por una posición no sumó en el GP de Países Bajos. Fue por eso que ni bien terminó la carrera se lo escuchó molesto por la estrategia y el video del tenso momento se viralizó. Mirá

Por Redacción Tiempo de San Juan
12

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gasly. Eso es de lo que habla el mundo el automovilismo nacional, que observó el GP de Países Bajos y se quedó con dos extractos de la competición: el bloqueo del francés al piloto argentino y las picantes declaraciones de quien se quedó con el puesto 11, en lo que fue su mejor actuación desde que está en Alpine.

Lee además
franco colapinto logro su mejor actuacion con alpine en el gp de paises bajos
Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en el GP de Países Bajos
colapinto se quedo en la q1 y partira 16° en el gran premio de paises bajos
Fórmula Uno

Colapinto se quedó en la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

A través de las redes sociales, se viralizaron dos videos, además de las expresiones que Colapinto tuvo al finalizar la competencia que fue conquistada por Piastri. Una de las imágenes corresponde al momento exacto en que el otro corredor de Alpine bloquea el paso del argentino, lo que encendió las redes con múltiples reacciones y comentarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962168985903878563&partner=&hide_thread=false

El segundo video que trascendió es de la comunicación entre Franco y el equipo, quien habría planteado la estrategia que resultó perjudicial y que le habría ordenado al ex Williams que no sobrepasara a Gasly. Allí se lo escucha maldecir al joven que, luego, apuntó contra los responsables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/1962179956835856564&partner=&hide_thread=false

Las declaraciones post carrera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962169739158941844&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación: finalizó 9° en las prácticas libres del GP de Países Bajos

Duras críticas de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Quizás necesite...″

El mapa de la Fórmula 1, sin Franco Colapinto: por qué no aparece

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina

Calistenia, el entrenamiento en barras y dominadas que conquista el mundo fitness

El pibe de Solano que viajó 45 minutos en su Peugeot para lookear a los jugadores de San Martín

El encuentro que igualaban Sarmiento y Rosario Central se suspendió por las intensas lluvias en Junín

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín. video
A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Te Puede Interesar

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas
Relevamiento

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La bodega, paralizada en el tiempo. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante dormido de los espumantes, parte de la historia de Rivadavia

El Guascazo, el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es una seda en el penal de Chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina
En Mar del Plata

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina

Foto: Prensa San Martín. video
A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental