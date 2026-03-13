Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación en el GP de China: "Estoy un poco perdido"

Si bien logró superar el primer corte de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, el inicio del fin de semana no fue el mejor para Franco Colapinto. Es que el argentino largará 16° en el sprint, todavía está lejos de los puestos de puntos y, para colmo, el buen rendimiento de Pierre Gasly, su compañero de equipo, le mete presión. Así, no sorprendieron las declaraciones del pilarense, quien confesó estar "un poco perdido" por haber quedado lejos del francés.

Después de quedar fuera de la SQ3 en China, el argentino fue consultado por ESPN respecto de su rendimiento y acerca de cuál creía que era el motivo que le impidió trepar más en la grilla. Así, sincero como siempre, Colapinto reconoció todavía no entender los motivos: "Estoy un poco perdido con la qualy, porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana".

Un poco después, en declaraciones al sitio oficial de la F1, el joven piloto bonaerense volvió a hacer hincapié en la importancia de conocer el circuito y cómo eso lo afectó en la clasificación del sprint: "Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo".

Al mismo tiempo, Alpine también compartió sensaciones de Colapinto, quien fue muy autocrítico sobre su performance: "No hemos dado el paso adelante que necesitábamos para competir por las posiciones en la SQ3. Hoy nos ha faltado ritmo y tenemos que entender el porqué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo. Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido al auto y dónde podemos encontrar las mejoras".

El inicio del fin de semana se había dado con 24 giros para Colapinto en el circuito durante la única práctica libre. Allí, después de un trompo y un susto en boxes, su mejor registro fue de 1:34.947, un tiempo 0.271 segundos por detrás de Gasly, quien se ubicó entre los 10 más rápidos de esa sesión. Ya en la clasificación, Colapinto logró el corte con lo justo en la SQ1, con una vuelta poco más de medio segundo más lenta que la de Gasly, quien avanzó holgado, desde el 7° puesto. Ya en la SQ2, la diferencia se profundizó, el francés pasó a la tercera tanda y el argentino se quedó en el 16° lugar, 0.922 segundos más atrás de su compañero de equipo.

Para dimensionar las diferencias entre Colapinto y Gasly se puede tomar como referencia lo que fue el tiempo del francés en la SQ3. Allí, el Alpine brilló, se ubicó en el 7° puesto de la grilla y terminó con tiempo mejor que incluso el de Max Verstappen, quien largará un puesto por detrás con su Red Bull. En tanto, Gasly también superó a Ollie Bearman de Haas y a Isack Hadjar de Red Bull para ubicarse como el "mejor del resto" en la grilla, solamente con Ferrari, McLaren y Mercedes por delante.