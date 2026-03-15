Colapinto terminó 10° en una carrera caótica en China y sumó su primer punto con Alpine

En una carrera llena de incidentes, el argentino Franco Colapinto logró su primer punto con Alpine F1 Team al terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, disputado en el Circuito Internacional de Shanghái. El triunfo quedó en manos del joven italiano Kimi Antonelli, quien se impuso tras una competencia con múltiples cambios de posición.

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El piloto argentino había largado desde la 12ª posición, pero protagonizó una largada explosiva que lo dejó rápidamente dentro de los primeros puestos. En la primera vuelta aprovechó varios problemas mecánicos de rivales y llegó a colocarse sexto, mientras su compañero Pierre Gasly también se mantenía en zona de puntos.

La carrera se volvió impredecible desde temprano. Un abandono del canadiense Lance Stroll obligó a la salida del auto de seguridad y alteró las estrategias. Colapinto decidió no entrar a boxes en ese momento y llegó a ubicarse segundo durante algunos giros, defendiendo su posición ante pilotos de peso como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y George Russell.

Después de su detención en boxes, el argentino volvió al pelotón en plena lucha por los puntos. En medio de esa pelea recibió un fuerte toque desde atrás de Esteban Ocon, que provocó un trompo y daños en su auto. El francés fue penalizado con 10 segundos por la maniobra.

Lejos de abandonar, Colapinto mantuvo el ritmo y comenzó a recuperar posiciones. Superó al británico Arvid Lindblad y quedó a la expectativa de los últimos lugares de puntuación. La carrera volvió a cambiar en las vueltas finales, cuando el neerlandés Max Verstappen debió abandonar por un problema mecánico, lo que dejó al argentino dentro del top 10.

Finalmente, Colapinto cruzó la meta en el décimo lugar y sumó su primer punto con Alpine en la temporada. Además, el equipo francés cerró una buena jornada con el sexto puesto de Gasly, resultado que le permite viajar al próximo compromiso del campeonato con mejores sensaciones.