jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hay tiempo para todo

Franco Colapinto y un guiño a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

El piloto argentino y la cronista de la cadena DAZN hablaron en el paddock del circuito de Shanghai. Además, el oriundo de Pilar mostró su pasión por el mono Punch

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después del estreno en el Gran Premio de Australia, donde terminó en el puesto 14 pero fue noticia por la increíble maniobra en la largada que evitó un accidente masivo, Franco Colapinto ya está en Shanghai para afrontar el primer día de actividad del fin de semana en China, que tendrá carrera sprint y la principal. Este jueves, en el Media Day de la Fórmula 1, el piloto argentino se reencontró con Christine GZ, la cronista española de la cadena DAZN.

Lee además
asi fue el error de un mecanico por el que fue penalizado franco colapinto
Video

Así fue el error de un mecánico por el que fue penalizado Franco Colapinto
franco colapinto termino 14° en el gran premio de australia y russell gano con mercedes
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia y Russell ganó con Mercedes

En las redes sociales, el medio publicó un par de fragmentos de la nota en la que el piloto de Alpine y la corredora de rally y fue allí donde se volvió a dar esa complicidad que ambos mostraron desde el desembarco en la Máxima del argentino. La española le preguntó sobre el fin de semana de acción y Colapinto respondió: “Y, va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto. Es todo muy diferente, pero bueno, va a ser un lindo desafío”, dijo y cerró con una frase dedicada a Christine GZ. “En DAZN con vos”, mencionó el oriundo de Pilar.

Además de eso, el número 43 habló tras tener el récord de velocidad en Melbourne. “Apreté el boost 20 segundos y me quedé sin nada”, dijo el argentino sobre el botón “Modo Boost” que tienen los pilotos en el volante, una función electrónica que activa la entrega de máxima potencia combinada entre el propulsor térmico y la unidad eléctrica en los monoplazas.

El origen de la complicidad entre ambos fue un episodio que se viralizó en redes sociales y ocurrió durante una entrevista que Colapinto concedió a Christine GZ en la que el argentino, a punto de debutar con Williams en la Fórmula 1, reconoció entre risas: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Tras ese contacto, tuvieron varios encuentros que acapararon la atención de los fanáticos. Otro fue tras la finalización del Gran Premio de Países Bajos 2025, en el que Colapinto finalizó 11°. Allí, la cronista lo consultó sobre la que sería la próxima carrera: “La siguiente es Monza, ¿te gusta?”, replicó. “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, lanzó inmediatamente el corredor albiceleste, en una respuesta que generó las carcajadas de los dos. Ya en el marco del GP de Las Vegas, juntos pasearon en una góndola por uno de los lagos artificiales de la ciudad.

Más allá de ese reencuentro, Colapinto también dio la nota en su llegada el circuito chino de cara a la actividad con la prensa en Shanghai. La escudería publicó un video en el que se lo puede ver al argentino caminando con su mate y el termo, con un detalle especial. “Tengo un Punch. Tengo un Punch y agregué algunos stickers”, le dijo al filmmaker de Alpine en la charla. “Este es tu Imperio Romano, ahora”, le respondió el empleado del equipo francés, a lo que Franco cerró. “Sí, y Messi diciendo ‘Vamos, Franco’”.

Hay que recordar que en Australia, Colapinto mostró que es un fiel seguidor del pequeño mono que se hizo viral porque su madre lo dejó de lado y él tomó un peluche como apego. “Ya sé que nos importan un montón los animales de Australia, pero a mí me importa Punch. No te importa Punch? Es mi imperio romano”, dijo entre risas en un gracioso juego en sus redes sociales para que tanto Pierre Gasly como él descubrieran animales característicos del país de Oceanía a través de sonidos.

Además, en diálogo con la prensa internacional en el paddock, Colapinto advirtió sobre los riesgos vinculados a las largadas en la Fórmula 1 tras haber evitado un choque a más de 200 km/h tras evitar el auto de Liam Lawson, que quedó detenido en la salida. El corredor subrayó que la inconsistencia representa un peligro actual para todos los participantes, un problema que urge abordar antes de que se produzcan consecuencias mayores. “Cuando empecé a ver las cámaras a bordo después de la carrera, estuvo incluso más cerca de lo que pensaba. Incluso más complicado”, dijo en declaraciones que recogió Motorsport.

En el paddock existe consenso sobre la posibilidad de que los equipos resuelvan la irregularidad técnica en las salidas de los coches. Sin embargo, Colapinto insistió en la urgencia de aplicar medidas inmediatas que reduzcan el riesgo mientras se trabaja en soluciones de fondo. “Hablamos en muchas situaciones diferentes de que estas cosas iban a ser algo a observar y posibles situaciones peligrosas. Y pasó. Lamentablemente para mí, aunque por suerte pude salir de eso y completar toda la carrera”, explicó.

“Quizás haces una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente el mismo procedimiento y tenés la peor largada de tu vida”, agregó Franco en su análisis sobre esta complicación que tienen los autos de la nueva generación de la F1. “Si tenemos estas situaciones cada fin de semana, en algún momento va a pasar algo. Esperemos que mejore”, concluyó.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

La preocupación de Colapinto tras la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

Ni Magis TV, ni Xuper TV: mirá dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Australia

Fórmula 1: Franco Colapinto pone primera con la ilusión renovada en el GP de Australia

La Federación Española propuso una nueva sede para la Finalissima ante la Selección argentina

Escándalo en Zonda: jugadores terminaron a las piñas en un partido de Cuarta División

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la chata verdinegra: asi es el colectivo que acompanara a san martin por todo el pais
De estreno

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico