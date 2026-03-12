La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

El Club Atlético San Martín ya tiene su transporte oficial para afrontar los largos traslados que demanda la Primera Nacional . En las últimas horas el club presentó el colectivo que acompañará al equipo durante toda la temporada y que ya comenzó a recorrer las rutas del país.

La unidad, perteneciente a la empresa Destino Cero , fue especialmente ploteada con los colores y símbolos del Verdinegro, lo que la convierte en un vehículo fácilmente reconocible en cada destino al que llegue el equipo sanjuanino. El diseño exterior muestra la identidad del club y refuerza la imagen institucional en cada viaje.

El colectivo está preparado con distintas comodidades para que jugadores y cuerpo técnico puedan trasladarse de manera cómoda en cada salida. Asientos amplios, espacios pensados para el descanso y servicios acordes a los trayectos largos forman parte del equipamiento de esta moderna “chata” que acompañará al equipo durante todo el campeonato.

El debut en ruta no tardó en llegar. El primer viaje oficial de la unidad fue rumbo a Santa Fe, donde el Verdinegro visitará a Atlético Rafaela por la quinta fecha del torneo. El encuentro se disputará este viernes 13 desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El equipo sanjuanino buscará recuperarse luego de la caída por 2 a 1 frente a Tristán Suárez. Antes de ese partido, el Santo había conseguido un triunfo por el mismo marcador ante Güemes de Santiago del Estero y un empate 1 a 1 frente a Chacarita.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de LPF Play, la plataforma de streaming impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino que transmite partidos del ascenso, divisiones juveniles y fútbol femenino de manera gratuita.