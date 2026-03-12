jueves 12 de marzo 2026

De estreno

La "chata" verdinegra: así es el colectivo que acompañará a San Martín por todo el país

El plantel de San Martín presentó el moderno colectivo que lo trasladará durante toda la temporada de la Primera Nacional. La unidad, ploteada con la identidad del club y equipada con distintas comodidades, ya tuvo su primer viaje oficial rumbo a Santa Fe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-12 at 8.14.43 AM
WhatsApp Image 2026-03-12 at 8.14.43 AM (1)

El Club Atlético San Martín ya tiene su transporte oficial para afrontar los largos traslados que demanda la Primera Nacional. En las últimas horas el club presentó el colectivo que acompañará al equipo durante toda la temporada y que ya comenzó a recorrer las rutas del país.

La unidad, perteneciente a la empresa Destino Cero, fue especialmente ploteada con los colores y símbolos del Verdinegro, lo que la convierte en un vehículo fácilmente reconocible en cada destino al que llegue el equipo sanjuanino. El diseño exterior muestra la identidad del club y refuerza la imagen institucional en cada viaje.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 8.14.43 AM (1)

El colectivo está preparado con distintas comodidades para que jugadores y cuerpo técnico puedan trasladarse de manera cómoda en cada salida. Asientos amplios, espacios pensados para el descanso y servicios acordes a los trayectos largos forman parte del equipamiento de esta moderna “chata” que acompañará al equipo durante todo el campeonato.

El debut en ruta no tardó en llegar. El primer viaje oficial de la unidad fue rumbo a Santa Fe, donde el Verdinegro visitará a Atlético Rafaela por la quinta fecha del torneo. El encuentro se disputará este viernes 13 desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El equipo sanjuanino buscará recuperarse luego de la caída por 2 a 1 frente a Tristán Suárez. Antes de ese partido, el Santo había conseguido un triunfo por el mismo marcador ante Güemes de Santiago del Estero y un empate 1 a 1 frente a Chacarita.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de LPF Play, la plataforma de streaming impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino que transmite partidos del ascenso, divisiones juveniles y fútbol femenino de manera gratuita.

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "Ya estamos rumbo a Rafaela! Con la ilusión de siempre, vamos todos juntos! #VamosVerdinegro "
View this post on Instagram

