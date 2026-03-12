Aston Villa se hizo fuerte, venció al Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa dio un paso importante en la serie de octavos de final de la Europa League al derrotar 1-0 a Lille en Francia. Con Emiliano "Dibu" Martínez como titular y figura en un momento decisivo, el conjunto dirigido por Unai Emery logró una victoria valiosa que lo deja bien posicionado de cara a la revancha.

El equipo inglés comenzó el partido con mayor iniciativa y generó las primeras situaciones de peligro. Morgan Rogers probó con un remate de derecha que pasó muy cerca del arco defendido por Berke Özer, mientras que otra jugada colectiva terminó con un centro rasante de Amadou Onana que la defensa local logró despejar a tiempo gracias a la intervención de Aïssa Mandi.

Antes del descanso, Lille reaccionó y estuvo cerca de abrir el marcador. Tras una buena combinación entre Tiago Santos y Benjamin André, llegó un centro al área que encontró a Olivier Giroud, pero el cabezazo del delantero se fue apenas desviado.

En el segundo tiempo el conjunto francés volvió a acercarse con un remate de media distancia de Romain Perraud, aunque allí apareció Martínez con una atajada que evitó la caída de su arco.

La diferencia llegó en el complemento con una jugada rápida: Ezri Konsa envió un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Ollie Watkins apareció para definir por encima del arquero y marcar el 1-0 definitivo, dejando la serie abierta para el partido de vuelta.

Otros resultados de la jornada

En Italia, Bologna y Roma igualaron 1-1 en un encuentro parejo. El conjunto local abrió el marcador al inicio del segundo tiempo gracias a una gran jugada de Jonathan Rowe, que dejó varios rivales en el camino y habilitó a Federico Bernardeschi para la definición.

Sin embargo, Roma logró reaccionar tras un error defensivo. Joao Mario perdió la pelota, Bryan Cristante recuperó en campo rival y la jugada continuó con una asistencia de Donyell Malen que Lorenzo Pellegrini transformó en el empate.

Por su parte, en Grecia, Panathinaikos superó 1-0 a Betis con un gol desde el punto penal de Vicente Taborda en el tramo final del encuentro. El equipo español jugó gran parte del complemento con un hombre más por la expulsión de Anass Zaroury, pero no logró aprovechar la ventaja. Finalmente, una infracción de Diego Llorente derivó en el penal que el argentino convirtió para darle el triunfo al conjunto griego. La serie se definirá en Sevilla.