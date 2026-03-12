jueves 12 de marzo 2026

El Aston Villa de Dibu Martínez, muy visitante en Francia: lluvia de silbidos, insultos y una llamativa bandera

En el duelo de ida de los octavos de la Europa League, el arquero campeón del mundo ya era protagonista en la previa. Los hinchas de Lille desplegaron una bandera con un mensaje directo: "Martínez no es bienvenido". El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Dibu Martínez no necesita hacer nada para ganarse el odio de los hinchas del Lille: le alcanza con aparecer. El arquero de Aston Villa salió a calentar en el Pierre-Mauroy y, con el estadio todavía semivacío, los primeros silbidos ya resonaban en las tribunas. Las cámaras de la transmisión encontraron rápido la postal que resumía el clima: una bandera de Francia con un mensaje sin rodeos — "Martínez no es bienvenido" — desplegada por simpatizantes del conjunto francés que claramente no terminaron de digerir lo que pasó en Qatar 2022.

Para el Dibu, este partido tiene un condimento especial que va más allá de lo deportivo. No se trata de un rival de turno: es el reencuentro con una hinchada que lo tiene entre ceja y ceja desde la final del Mundial en Qatar, cuando Argentina le ganó a Francia en la definición por penales.

La historia entre el Dibu y los hinchas del Lille no empezó este jueves. Hay que remontarse a abril de 2024, cuando el arquero pisó suelo francés por primera vez desde aquella final, para jugar los cuartos de final de la Conference League. El recibimiento fue exactamente el mismo: silbidos, insultos y banderas. ¿Y el resultado? El Dibu brilló, atajó dos penales en la definición y, después de aguantar 120 minutos de hostilidades, mandó a callar a la tribuna con su ya conocido bailecito.

Luego de aquel encuentro, el arquero albiceleste declaró que la hostilidad lo impulsaba. "Me motivan los hinchas, ¿sabés? Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me tiraron cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar", sostuvo tras aquel encuentro.

Esa imagen quedó grabada a fuego en la memoria de los hinchas franceses. Y ahora, con el Dibu de vuelta en su casa, quieren revancha.

El partido promete ser caliente adentro y afuera de la cancha. El arquero argentino llega con la misión de sostener el arco de un Aston Villa que necesita un buen resultado para la vuelta en Birmingham. Los hinchas del Lille, en tanto, ya hicieron su parte: el recibimiento estaba listo mucho antes del pitazo inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2032148624503718080&partner=&hide_thread=false

