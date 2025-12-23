martes 23 de diciembre 2025

Video: el divertido ida y vuelta de Dibu Martínez con un hincha del Aston Villa

El arquero de la Selección Argentina le regaló su camiseta a un fanático del Aston Villa y se llevó su gorro de Navidad en la previa de Nochebuena. Bailecito y beso al escudo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la tarde del domingo, Aston Villa logró un triunfazo por 2-1 sobre Manchester United por la fecha 17 de la Premier League para quedar tercero en la tabla. Antes de salir del campo de juego, Emiliano Martínez vivió un momento que demuestra su gran relación con los hinchas.

Desde las tribunas del Villa Park, que no volverá a recibir a su equipo hasta el próximo 3 de enero dado a que los últimos dos compromisos de 2025 serán de visitante, estaban entonando una de las canciones dedicadas al Dibu, figura de los Villanos, y el arquero de la Selección Argentina tuvo un gesto que luego se volvió viral en las redes sociales.

El marplatense se quitó la camiseta, le dio un beso y se la regaló a un niño que lo miraba con admiración. El Dibu le pidió su gorrito navideño con los colores de Aston Villa, se lo puso y les regaló uno de sus característicos bailes. Luego volvió a besar el escudo del club y le devolvió la prenda al joven.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2003448006520242547&partner=&hide_thread=false
