jueves 4 de diciembre 2025

Premier League.

Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez fue baja a último momento en Aston Villa, qué le pasó

El arquero argentino hizo la entrada en calor y estaba anunciado como titular, pero finalmente no saltó al campo de juego para el encuentro con Brighton.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El triunfo 4-3 de Aston Villa sobre Brighton quedó opacado por la sorpresiva ausencia del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, lo que por supuesto encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Difundieron cómo será el álbum de figuritas del Mundial 2026.
Esperado adelanto

Develaron cómo será el mega álbum de figuritas del Mundial 2026
boca, racing, gimnasia y estudiantes ya conocen a los arbitros de las semifinales
Torneo Clausura

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

Más allá de que el equipo de Lionel Scaloni no tiene compromisos inmediatos y no se volverá a juntar recién hasta el año que viene, la ausencia del arquero, pilar fundamental del equipo, no deja de despertar alertas.

El campeón del mundo, quien figuraba en la formación inicial y completó la entrada en calor, quedó descartado minutos antes del pitido inicial por una inesperada molestia física.

Según se observó en la transmisión oficial, el marplatense sintió una dolencia muscular durante los movimientos precompetitivos. Su nombre desapareció tanto del once titular como del banco de suplentes al momento de la formación oficial, generando una gran preocupación en el club y en la Selección Argentina.

El periodista de Sky Sports Gianni Buticce confirmó que la baja se produjo a último momento debido a un problema físico, que de momento no fue informado de forma oficial por el club. La lesión obligó a Marco Bizot a ocupar la portería, mientras que el juvenil Ronnie Hollingshead quedó como único guardameta en el banco.

Aunque Dibu siguió el vibrante partido desde el banco, el foco ahora está puesto en el diagnóstico. En el Aston Villa aguardan los resultados de los estudios médicos para determinar el grado de la lesión y estimar si el arquero estará disponible para los próximos compromisos del equipo dirigido por Unai Emery.

En cuanto al encuentro, Aston Villa venció este miércoles por 4 a 3 como visitante al Brighton, por la fecha 14 de la Premier League, y logró escalar hasta el tercer puesto de la tabla. Está a solo una unidad del escolta Manchester City, pero a 6 del líder Arsenal, que parece imparable.

