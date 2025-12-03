Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

Las semifinales del Torneo Clausura no sólo tienen a sus protagonistas definidos, sino que ahora desde la Liga Profesional dieron a conocer a los árbitros para los dos encuentros. Así, se confirmó que Darío Herrera será el juez del duelo entre Boca y Racing, mientras que Facundo Tello hará lo propio entre Gimnasia y Estudiantes.

Después de algunos días de espera, la Liga Profesional confirmó los nombres de los árbitros. Así, el neuquino Herrera dirá presente en La Bombonera, mientras que Tello estará en El Bosque. En tanto, Silvio Trucco será el encargado del VAR en Brandsen 805, mientras que el responsable en La Plata será Lucas Novelli.

De esta manera, dos de los tres árbitros de mayor perfil en el fútbol argentino serán quienes dirijan los encuentros de semifinales. En tanto, todo parece indicar que Nicolás Ramírez -el tercero del listado- sería quien mejor posicionado aparece para dirigir la final.

Herrera supo dirigir dos veces a Boca en el año. La última vez, el 2-0 del equipo de Claudio Úbeda ante Tigre, mientras que la vez anterior fue en el primer semestre, ante Newell's, en un duelo que terminó con triunfo para la Lepra por el mismo resultado. En tanto, también tuvo dos partidos con la Academia en el año: la derrota por 2-1 ante el Matador y el 0-1 ante Platense por los octavos de final del Apertura. En total, dirigió a Boca en 39 oportunidades (20 victorias, 11 empates y 8 derrotas), mientras que hizo lo propio con Racing en 30 partidos (12 triunfos, 8 empates y 10 derrotas). ¿El detalle? Expulsó a 13 jugadores del Xeneize y tan solo 2 de la Academia.

En cuanto a Tello, dirigió a Gimnasia en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas), mientras que a Estudiantes lo dirigió en 22 oportunidades (10 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas). Curiosamente, Tello fue el elegido para arbitrar el clásico platense en el Clausura, partido que terminó con triunfo para el Pincha por 2-0.

Así, los grupos de árbitros completos para los dos partidos serán los siguientes:

Boca vs. Racing

Árbitro: Dario Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri

Cuarto árbitro: Sebastian Martinez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Gimnasia vs. Estudiantes

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suarez