martes 2 de diciembre 2025

Sinceridad absoluta

"Yo a Juanfer lo amo": la confesión de un jugador de Boca tras la final en Madrid

El ex jugador de Boca le tiró flores y elogió al colombiano a seis años de perder la final de la Copa Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Darío 'Pipa' Benedetto volvió a encender los micrófonos este martes durante su paso por ESPN en el programa de Sebastián Vignolo, donde dejó una frase que rápidamente se volvió viral. Sin filtro y con la honestidad que lo caracteriza, el ex delantero de Boca recordó la recordada final de la CONMEBOL Libertadores 2018 frente a River y no dudó en reconocer la incidencia determinante de Juan Fernando Quintero.

"Yo a Juanfer lo amo", largó Benedetto entre risas, aunque con una sinceridad visible. Luego profundizó: "Fue él quien cambió el partido cuando le tocó entrar". El colombiano ingresó en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu y, con su calidad habitual, modificó el ritmo y terminó convirtiéndose en una de las figuras decisivas de aquella final.

La declaración sorprendió a varios en el estudio, pero Benedetto mantuvo la línea de un futbolista que hoy mira para atrás con otra perspectiva, lejos del fuego del momento y con la madurez que da el paso del tiempo.

