Benedetto no rindió y Newell's decidió rescindirle contrato para que se vaya

El ciclo de Darío Benedetto en Newell’s parece haber llegado a su fin. Luego del despido de Cristian Fabbiani, la dirigencia rojinegra designó de manera interina a Lucas Bernardi hasta el cierre de la temporada, y fue el propio exvolante quien le comunicó al delantero que no será tenido en cuenta para los compromisos que restan en el año.

Ante este panorama, todo indica que Benedetto rescindirá su contrato con la institución rosarina y dejará de entrenarse junto al resto del plantel en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa, en Bella Vista.

La etapa del 'Pipa' en Newell’s estuvo lejos de las expectativas generadas en su llegada, a mediados de junio. En nueve presentaciones oficiales no logró marcar goles y su rendimiento se vio condicionado por repetidas lesiones musculares. Uno de los momentos más recordados de su paso fue el penal errado ante Belgrano en Córdoba, cuando, tras ser advertido por el árbitro, ejecutó al medio del arco sin éxito.

La decisión de Bernardi, que ya había manifestado su intención de dejar el cargo cuando finalice el campeonato, anticipa un desenlace que parecía inevitable. Benedetto cierra así un frustrado paso por la Lepra, en el que no logró reencontrarse con su mejor versión ni consolidarse como referente ofensivo, mientras el club también atraviesa un delicado momento económico que influye en las decisiones deportivas.