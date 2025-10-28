miércoles 29 de octubre 2025

Torneo Proyección

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

El equipo sanjuanino cayó 4-2 frente al Verde en el Predio Pontevedra, en la última fecha del campeonato de Reserva. Con este resultado, el Verdinegro se quedó sin chances de jugar la próxima instancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

No pudo lograr el objetivo. La Reserva de San Martín perdió con Ferro y se quedó sin chances de clasificar a la siguiente instancia del Torneo Proyección. Fue derrota 4-2 en el Predio Pontevedra.

El equipo sanjuanino que dirige Mauricio Fernández llegó a la última con mínimas chances, ya que la derrota en la fecha anterior lo condicionó a ganar y a esperar por otros milagros. Sin embargo, San Martín fue dominado por Ferro que se encargó de manejar los hilos del partido y llevarse una contundente victoria.

Con este resultado, el Verdinegro se despide del campeonato en la posición número 12 de la Zona B, quedando a tan solo seis puntos del último clasificado. Hizo una buena campaña en el Apertura y Clausura y se despide del Torneo Proyección con buenas sensaciones.

