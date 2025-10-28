Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

No pudo lograr el objetivo. La Reserva de San Martín perdió con Ferro y se quedó sin chances de clasificar a la siguiente instancia del Torneo Proyección. Fue derrota 4-2 en el Predio Pontevedra.

El equipo sanjuanino que dirige Mauricio Fernández llegó a la última con mínimas chances, ya que la derrota en la fecha anterior lo condicionó a ganar y a esperar por otros milagros. Sin embargo, San Martín fue dominado por Ferro que se encargó de manejar los hilos del partido y llevarse una contundente victoria.

Con este resultado, el Verdinegro se despide del campeonato en la posición número 12 de la Zona B, quedando a tan solo seis puntos del último clasificado. Hizo una buena campaña en el Apertura y Clausura y se despide del Torneo Proyección con buenas sensaciones. Captura de pantalla 2025-10-28 170520

Temas San Martín