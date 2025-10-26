Chaco Molina y su primer voto en San Juan: el presidente de mesa era verdinegro y le hizo un pedido muy especial para el duelo con el Tomba

El fútbol y la democracia se cruzaron este domingo en la Escuela Industrial de Capital, donde el jugador de San Martín , Alejandro 'Chaco' Molina , vivió una jornada distinta: emitió su primer voto y se llevó una anécdota verdinegra a días del Clásico de Cuyo en el Estadio Feliciano Gambarte.

Pasadas las 11:30hs, el lateral derecho llegó al establecimiento de calle Mitre y Aberastain, buscó el aula que le correspondía de acuerdo a su apellido y se puso en la fila como cualquier otro sanjuanino.

Cuando le llegó el turno de ingresar, el presidente de mesa lo reconoció enseguida: ¡Sos Alejandro Molina!. Fanático del Verdinegro, no pudo contener la emoción y mientras cortaba la boleta única para que el futbolista de Chaco pasara al box, se dio una charla improvisada de fútbol y sobre todo del verdinegro: "Me dijo que contra Godoy Cruz hay que ganar como sea", le aseguró a Tiempo de San Juan el defensor.

Molina, que votó por primera vez tras haber hecho el cambio de domicilio, aseguró que la experiencia fue tan rápida como especial: "Fue rápido, fácil y divertido, porque me saqué una foto. El presidente me dijo que teníamos que ganar el clásico", contó.