domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Chaco Molina y su primer voto en San Juan: el presidente de mesa era verdinegro y le hizo un pedido muy especial para el duelo con el Tomba

El defensor de San Martín emitió su voto por primera vez en la provincia en una escuela capitalina. La espera en la fila del aula, sus sensaciones y el pedido de un fanático que estaba de presidente de mesa.

Por Antonella Letizia
Chaco Molina

El fútbol y la democracia se cruzaron este domingo en la Escuela Industrial de Capital, donde el jugador de San Martín, Alejandro 'Chaco' Molina, vivió una jornada distinta: emitió su primer voto y se llevó una anécdota verdinegra a días del Clásico de Cuyo en el Estadio Feliciano Gambarte.

Lee además
La familia del Chaco Molina estará presente en el partido por el ascenso en Córdoba.
Video

Los del proceso: la emoción de los papás de "Chaco" Molina y los esfuerzos detrás del sueño del futbolista
un periodista porteno, durisimo con el plantel de san martin: tienen un equipo que hace lo que puede
Crítico

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

San Martín y Godoy Cruz se medirán el domingo 2 de noviembre desde las 18:30hs en Mendoza

Pasadas las 11:30hs, el lateral derecho llegó al establecimiento de calle Mitre y Aberastain, buscó el aula que le correspondía de acuerdo a su apellido y se puso en la fila como cualquier otro sanjuanino.

Cuando le llegó el turno de ingresar, el presidente de mesa lo reconoció enseguida: ¡Sos Alejandro Molina!. Fanático del Verdinegro, no pudo contener la emoción y mientras cortaba la boleta única para que el futbolista de Chaco pasara al box, se dio una charla improvisada de fútbol y sobre todo del verdinegro: "Me dijo que contra Godoy Cruz hay que ganar como sea", le aseguró a Tiempo de San Juan el defensor.

Molina, que votó por primera vez tras haber hecho el cambio de domicilio, aseguró que la experiencia fue tan rápida como especial: "Fue rápido, fácil y divertido, porque me saqué una foto. El presidente me dijo que teníamos que ganar el clásico", contó.

Captura de pantalla 2025-10-26 165744

Temas
Seguí leyendo

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

Lo que dijo Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tuve que cantarle mi voto al presidente de mesa: el fuerte enojo de la ciclista paralimpica majo quiroga
Elecciones

"Tuve que cantarle mi voto al presidente de mesa": el fuerte enojo de la ciclista paralímpica Majo Quiroga

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo