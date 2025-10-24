Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

El reconocido periodista y conductor de Radio La Red, Gustavo López, volvió a encender la polémica con una dura crítica al plantel de San Martín tras la reciente victoria ante Independiente. El hincha del Rojo y comentarista analizó el rendimiento del equipo dirigido por Leandro Romagnoli y no tuvo piedad al momento de describir lo que vio dentro de la cancha. Le pegó a Tomás Fernández, la ligaron los defensores y hasta 'ninguneó' a Maestro Puch, el delantero del Verdinegro que está a préstamo del equipo de Avellaneda.