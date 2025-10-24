viernes 24 de octubre 2025

Crítico

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

El comentarista y conductor de radio se expresó en su programa de Radio La Red y analizó el equipo de Leandro Romagnoli. Se refirió a varios jugadores y apuntó a todos en el final del video que empezó a circular en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores
Captura de pantalla 2025-10-24 183311
image

El reconocido periodista y conductor de Radio La Red, Gustavo López, volvió a encender la polémica con una dura crítica al plantel de San Martín tras la reciente victoria ante Independiente. El hincha del Rojo y comentarista analizó el rendimiento del equipo dirigido por Leandro Romagnoli y no tuvo piedad al momento de describir lo que vio dentro de la cancha. Le pegó a Tomás Fernández, la ligaron los defensores y hasta 'ninguneó' a Maestro Puch, el delantero del Verdinegro que está a préstamo del equipo de Avellaneda.

image

"Tienen un equipo que hace lo que puede", lanzó López en su programa. En su repaso, fue mencionando uno por uno a los futbolistas verdinegros: "Los hermanos González... El gol de Tomás Fernández fue sin querer. Portillo la tiraba siempre para arriba, Lecanda erraba pases a un metro, Recalde hace lo que puede y Diarte, pobre, va de un lado al otro", sentenció.

El comentario se viralizó en las redes sociales, sobre el tono y la dureza de sus palabras. El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El periodista porteño Gustavo López, reconocido hincha de Independiente, no se guardó nada al analizar el presente de San Martín en su programa de Radio La Red. Con su estilo filoso, el conductor apuntó contra varios jugadores del equipo de Leandro Romagnoli y fue lapidario con su resumen: "Tienen un equipo que hace lo que puede". Más info en @tiempodesanjuan #sanmartinsj #polemica #futbol #tiempodesanjuan"

Temas
Dejá tu comentario

