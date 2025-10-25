El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos

En la actualidad es cada vez más clara la hibridación entre aquellas expresiones del arte consideradas “de elite” y las que entran en la clasificación de “populares”. Al existir mayor variedad, espacios y difusión de diversas expresiones, los proyectos en auge son incontables. Uno de ellos es Markén Proyectos, una propuesta que, tomando como eje el canto lírico, potencia otras expresiones artistas generando una alternativa distinta en San Juan.

Claudia Lepe es la coordinadora del grupo que nació este año, hace un par de meses en realidad, y que está pronto a su primer debut ante sociedad. En diálogo con Tiempo de San Juan, comentó que, si bien la idea la viene gestando desde hace tiempo, faltaba contar con las personas que les pusieran la voz y el cuerpo a las creaciones.

“Markén es un grupo de cantantes líricos en formación que reciben además de sus clases de canto, clases de teatro, de danza y lenguaje musical para una formación artística integral, y para que puedan tener un buen desempeño sobre los escenarios a nivel óperas y conciertos”, precisó.

Claudia es oriunda de Chile, pero su corazón, vocación y deseo de compartir lo volcó en San Juan. Mezzosoprano, docente, actriz y autora, su objetivo es combinar todos sus saberes en un mismo espacio. Al respecto señala que, si su vocación estuviera orientada hacia otra disciplina, también la compartiría con el mismo énfasis, ya que entiende que un artista es tal cuando es integral, cuando indaga en distintos escenarios y con diversas propuestas que representan un desafío.

En total son 14 los artistas que le pondrán el cuerpo al concierto escénico, todos con distintas habilidades y talentos que se potenciarán en escena. Claudia por su parte cumple el rol de dirección musical, técnica vocal y además es quien se encargó de escribir los poemas que serán parte de la primera presentación y la puesta en escena.

Además, para esta ocasión se sumaron al proceso de construcción Lean Bustos en danza y movimiento, Carolina Russo en teatro y actuación, Jorge Moreno en la dirección de arte y en esta oportunidad estarán acompañados por la pianista Luz Ramírez.

Quienes le ponen el cuerpo y la voz son Fernanda Figueroa, Caren Munizaga, Florencia Rodríguez, Tania Torres, Florencia Burela, Alicia Figueroa, Amparo Mercado, Ana Cristina Pontoriero, Ayelén Salinas, Italo Lepe, Eduardo Márquez, Matías Peralta, Leandro Malmod y Agustín Rodríguez.

“Romance de la mujer que mira” es el nombre del concierto escénico donde, por medio de poemas interpretados vocalmente, el espectador disfrutará de un viaje musical único. “Es una obra hilada a través de poemas donde ellos van a cantar canciones académicas, canciones de arte, no es ópera, sino de arte, combinado con movimiento escénico, precisamente para ponernos en esta idea de que más adelante vamos a tener que hacer escena”, detalló Claudia.

La cita es este viernes 31 de octubre, a las 21 horas, en el Club Social San Juan (Rivadavia 68 este). La propuesta escénica tiene una duración de 60 minutos y está dirigida a mayores de 15 años. Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 y se pueden adquirir comunicándose al 2644045182 o por las redes sociales de Markén Proyectos.