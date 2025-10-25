sábado 25 de octubre 2025

Oficial

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

El Tomba recibe al Verdinegro en un duelo clave por la permanencia. Toda la info, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fútbol argentino tendrá un fin de semana particular debido al parate por las elecciones nacionales de este domingo, pero la AFA ya confirmó el cronograma de partidos para la fecha 14 del torneo Clausura, entre los que se destaca el clásico entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

El encuentro clave por la permanencia en la categoría se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte, según lo anunciado oficialmente. Para San Martín, el duelo será decisivo, ya que el equipo mendocino es un rival directo: actualmente, la diferencia en la tabla es de apenas un punto a favor del Tomba, por lo que una victoria será crucial de cara a la recta final del torneo.

Así se juega la fecha 14 del Clausura:

Viernes 31 de octubre

  • 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

  • 21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

  • 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

  • 14.45 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A)

  • 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

  • 17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

  • 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

  • 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

  • 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

  • 20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

  • 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

  • 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

  • 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

  • 21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

  • 21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

