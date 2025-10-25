Franco Colapinto terminó 19° en la última práctica del Gran Premio de México

El argentino Franco Colapinto no tuvo su mejor sábado en la tercera práctica libre (FP3) del Gran Premio de México . El piloto de Alpine finalizó 19° , en una sesión dominada por Lando Norris (McLaren) , que marcó el mejor tiempo de la jornada y se perfila como uno de los candidatos para la clasificación.

La tanda, correspondiente a la vigésima fecha del Mundial de Fórmula 1 2025 , se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez ante una multitud. Detrás de Norris se ubicaron Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes) , quienes completaron el top 3 de la sesión.

Un sábado complicado para Alpine

La escudería Alpine volvió a mostrar un rendimiento por debajo de las expectativas. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly quedaron entre los últimos lugares: el francés terminó 18°, apenas una posición por delante del argentino.

El equipo busca revertir la situación de cara a la clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo.

Otros equipos también tuvieron altibajos: Kick Sauber, que había sorprendido en la primera práctica, no pudo repetir la performance. El brasileño Gabriel Bortoleto cerró en el décimo lugar, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, tercero en la FP1, cayó al 14° puesto.

Próximo paso: la clasificación

Con esta última sesión libre completada, los equipos ultiman detalles para la clasificación, donde se definirá la grilla de salida para la carrera del domingo. Para Colapinto, será una nueva oportunidad de recuperar terreno y acercarse al pelotón medio, tras un arranque de fin de semana cuesta arriba.

Clasificación Prácticas 3 del Gran Premio de México