Buscan crear un programa estatal de Talento Sanjuanino, ¿qué es?

La Fiesta Nacional del Sol es uno de los escenarios mayores para que los talentos sanjuaninos se luzcan y se den a conocer.

Cuando en la televisión argentina los programas que exhiben competencias de talentosos son un éxito, en la Cámara de Diputados de San Juan ya estudian en comisión un proyecto de ley que busca crear una nueva herramienta de apoyo para los artistas locales. Se trata del Programa Provincial Anual "Talento sanjuanino" , una iniciativa que pretende darle un fuerte impulso al sector cultural, específicamente a los conjuntos musicales y de baile.

El autor de la propuesta es el diputado departamental de Iglesia, el bloquista Gustavo Deguer . La idea central es que, mediante la acción del Gobierno de San Jua n (a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte), se implemente un programa anual que estará integrado por músicos y bailarines que sean representativos de cada departamento de la provincia. El objetivo, según argumentó el legislador, es permitir que los artistas seleccionados puedan expresar su arte en diversas instituciones, fiestas y localidades de San Juan. El programa está destinado directamente a los artistas musicales y conjuntos de danzas de la provincia que posean residencia real y efectiva en San Juan.

Federalismo, trabajo y cultura

Los fundamentos que sostienen este proyecto de ley son varios y tocan aspectos tanto sociales como económicos. Deguer argumenta que la música y la danza no son meras manifestaciones artísticas, sino también "recursos territoriales" con la capacidad de generar empleo y fortalecer la cohesión social.

Uno de los pilares más fuertes de la propuesta es la generación de empleo. El proyecto busca dar "herramientas laborales" y reconocimiento, asegurando "salidas laborales a un sector tan importante de nuestra cultura". Se espera que la iniciativa cree oportunidades económicas y de desarrollo profesional, favoreciendo la inserción laboral de los participantes.

Desde una óptica cultural y social, el programa pretende fortalecer la importancia de los intercambios culturales y artísticos entre regiones, sirviendo como un vehículo para preservar y transmitir la identidad, la historia y los valores de la comunidad a través de generaciones. Con la música y el baile como herramientas, se busca conectar a las personas, rompiendo barreras culturales y lingüísticas, prejuicios y estereotipos.

Además, el proyecto se concibe como una defensa del federalismo y una forma de fomentar la tolerancia, el respeto por la diversidad y el aprecio por las diferentes expresiones culturales que habitan en la provincia. Al promover la difusión de distintos estilos musicales y de baile, se enriquece la cultura y se estimula la preservación de tradiciones y géneros autóctonos, asegurando su continuidad y difusión. El programa incluso se observa como una oportunidad turística para cada departamento, contribuyendo al desarrollo económico y turístico de San Juan.

El diputado, como representante de Iglesia, remarcó sus ganas de que se abran posibilidades a tantos talentos que tiene San Juan, esperando que este proyecto impulse un "desarrollo profesional y local de suma importancia".