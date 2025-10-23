Con Jaime Muñoz a la cabeza, estos serán los artistas confirmados para la Fiesta de la Tradición 2025

La Municipalidad de Jáchal presentó oficialmente la grilla de artistas que formarán parte de la 64ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición , uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural de San Juan . La conferencia estuvo encabezada por el intendente Matías Espejo, quien brindó detalles sobre las actividades, escenarios y precios de las entradas para las noches centrales.

El encuentro inaugural se realizará el 8 de noviembre en la Plaza General San Martín, espacio que este año será sede de la elección, proclamación y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición, una de las principales novedades de esta edición. Luego, la celebración continuará el 14 y 15 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna, con presentaciones locales, provinciales y nacionales.

Entre los nombres más destacados de la programación figura el sanjuanino Jaime Muñoz, quien alcanzó las semifinales en La Voz Argentina y será una de las presencias centrales en la jornada de apertura.

Grilla artística confirmada

Sábado 8 de noviembre – Plaza General San Martín

Instituto Coreográfico Modern Dance, Periferia Folk, Taku, Jaime Muñoz, Dúo Ruarte-Molina, Agustín González, Los Videla, Los Capayanes, Melteki, Labriegos y Nombradores del Alba.

Actividades destacadas: Desfile gaucho, desfile de carros antiguos con las candidatas a Paisana y elección y coronación de la Paisana Nacional.

Viernes 14 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Ballet Recuerdo de mi Tierra, Ballet Municipal Luis Tello, Ballet Raíces del Norte, Los Aballay, Inti Huama, Los Lucero de Jáchal, Voces del Norte, Nico Balmaceda, El Siete Cincuenta, Dúo Sánchez-Cabanay, Grupo Raíces, Hermanos Godoy, Giselle Aldeco, Algarroba.com, Guitarreros, Llokallas y Ceibo.

Actividad destacada: Romance de los caballos.

Sábado 15 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Ballet Sangre Folklórica, Ballet Añoranzas, Ballet Milagros del Tiempo, Ballet Jáchal, Telkara, Kuky Salas y Laura Castro, Auquimantu, Dúo Páez-Brizuela, Leyla Perico, Arrieros Huaqueños, Christian Herrera, “El Indio” Lucio Rojas y Lázaro Caballero.

Actividades destacadas: Homenaje al “Chango” Huaqueño y el tradicional Fogón de los Arrieros.

Entradas y modalidades de venta

La Municipalidad de Jáchal informó los valores de las entradas y las modalidades de acceso para las tres noches de la fiesta:

Sábado 8 de noviembre

Entrada libre y gratuita en la Plaza General San Martín.

Viernes 14 de noviembre

General: $6.000

Sector Azul (silla): $10.000

Sector Verde (mesa + 4 sillas): $32.000

Sector Naranja (mesa + 4 sillas): $40.000

Sábado 15 de noviembre

General: $10.000

Sector Azul (silla): desde $25.000

Sector Verde (mesa + 4 sillas): $60.000

Sector Naranja (mesa + 4 sillas): $80.000

Descuentos y beneficios especiales

Jubilados: $4.000 (válido para ambos días en sector general).

Personas con discapacidad: 60 cupos con acompañante (con inscripción previa).

Menores de 3 años: ingreso gratuito.

Estacionamiento: $3.000.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de la página oficial de la Municipalidad de Jáchal, donde se informará la fecha exacta de habilitación de la venta online.