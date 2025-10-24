Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El departamento de Sarmiento está consternado con la repentina muerte de Agustina Álvarez, la chica de 17 años que falleció este jueves en el Hospital Rawson. En un principio se decía que había fallecido por una peritonitis. Se le realizó la autopsia correspondiente y determinó que falleció por un shock hipovolémico, una hemorragia.

Esta causa la está instruyendo el fiscal Sebastián Gómez junto a la ayudante Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales N°5. Desde el MPF manifestaron que se le hará un estudio aún más profundo a la adolescente para confirmar bien la causa de su deceso.

De igual manera adelantaron que no hay nadie sospechado como el responsable de la muerte de Agustina. La fiscalía ha solicitado toda la historia clínica de la menor para confirmar en detalle cómo han sido los instantes previos, si ya tenía problemas de salud, entre otros.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 12.50.19 Fiscal Sebastián Gómez y ayudante fiscal Agostina Pérez.

Agustina horas antes había ido al microhospital de Los Berros

Desde la Justicia confirmaron que la joven comenzó con los dolores el miércoles y que el jueves fue a hacerse atender al microhospital de Los Berros. En este lugar le dieron algo para cortar los vómitos que tenía, le pusieron un suero y le dieron el alta.

Volvió a su casa, pero a las pocas horas se dirigió de nuevo al nosocomio porque estaba muy mal. Según lo informado, Agustina llegó desvanecida y entrando en paro, el médico de guardia le realizó trabajos de reanimación durante muchos tiempo, la estabilizó y solicitó la inmediata internación en el Hospital Rawson.

Fue traslada en clave roja hacia el nosocomio capitalino -alrededor de las 19 horas- y ocurrió lo peor. Entró de nuevo en paro y perdió la vida.