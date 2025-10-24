Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Un robo encendió las alarmas en un consorcio del centro de San Juan . Durante el mediodía de este viernes, un ladrón sustrajo la moto de una mujer que trabajaba en el edificio. Las cámaras de seguridad registraron cuando el delincuente escapó manejando el rodado.

El incidente sucedió cerca de las 13:20 horas. En ese momento, una motociclista estaba en la puerta del edificio -ubicado en calle Catamarca casi Pedro Echagüe- cuando, en un momento, apareció un hombre y se llevó el vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981774477454430362&partner=&hide_thread=false Así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino pic.twitter.com/FfRLtpIuYk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 24, 2025

El ladrón huyó del consorcio a toda velocidad por calle Catamarca. La hija de la mujer, quien también cumplía labores en el lugar, intentó atrapar al hombre junto con otro motociclista que pasaba por la zona, aunque sin éxito.

Familiares de la víctima le indicaron a este diario que la moto es una Gilera Smash 110cc de color rojo y negro. En el rodado tenían llaves y mochilas con varias pertenencias.

image Esta es la moto robada.

La damnificada, quien sufre de problemas de salud -según los testimonios-, fue atendida por personal de emergencias médicas en la puerta del inmueble.

Vecinos del edificio señalaron que no se trata de un caso aislado. Según comentaron, durante los últimos días registraron varios hechos de inseguridad en ese tramo de calle Catamarca.

Personal de la Comisaría 2° intervino en el caso.