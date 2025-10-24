viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

El hecho ocurrió durante el mediodía de este viernes en calle Catamarca casi Pedro Echagüe. Vecinos del edificio señalaron que no se trata de un caso aislado, ya que fueron víctimas de varios robos en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo moto san juan centro calle catamarca (1)

Un robo encendió las alarmas en un consorcio del centro de San Juan. Durante el mediodía de este viernes, un ladrón sustrajo la moto de una mujer que trabajaba en el edificio. Las cámaras de seguridad registraron cuando el delincuente escapó manejando el rodado.

Lee además
Salió la luz el video del momento en que la Policía ingresa a la casa en la que se cometió el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.
Investigación

Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela
video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del unico apuntado de la muerte en la villa san patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

El incidente sucedió cerca de las 13:20 horas. En ese momento, una motociclista estaba en la puerta del edificio -ubicado en calle Catamarca casi Pedro Echagüe- cuando, en un momento, apareció un hombre y se llevó el vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981774477454430362&partner=&hide_thread=false

El ladrón huyó del consorcio a toda velocidad por calle Catamarca. La hija de la mujer, quien también cumplía labores en el lugar, intentó atrapar al hombre junto con otro motociclista que pasaba por la zona, aunque sin éxito.

Familiares de la víctima le indicaron a este diario que la moto es una Gilera Smash 110cc de color rojo y negro. En el rodado tenían llaves y mochilas con varias pertenencias.

image
Esta es la moto robada.

Esta es la moto robada.

La damnificada, quien sufre de problemas de salud -según los testimonios-, fue atendida por personal de emergencias médicas en la puerta del inmueble.

Vecinos del edificio señalaron que no se trata de un caso aislado. Según comentaron, durante los últimos días registraron varios hechos de inseguridad en ese tramo de calle Catamarca.

Personal de la Comisaría 2° intervino en el caso.

Temas
Seguí leyendo

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos saquearon la carga

La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio

Video: intentó estafar a una sanjuanina y terminó "trolleado" en las redes

Video: apareció un particular "auto chino" en San Juan y se volvió viral

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada

Video: hicieron wheelie en una famosa diagonal de Caucete, cayeron y se hicieron virales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la causa de muerte de agustina, la adolescente de sarmiento: que paso en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

Un evento en Chile promueve a que proveedores chilenos vengan por contratos a San Juan. 
Leña al fuego

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen captura: Canal 13. video
Video

Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino
Capital

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país
Encuesta

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país