jueves 23 de octubre 2025

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos saquearon la carga

Tras el accidente ocurrido en Chacabuco, el chofer sufrió lesiones leves y mientras se recuperaba, varias personas se acercaron para robar los animales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y, mientras el chofer estaba herido, los vecinos saquearon la carga.

Un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y, mientras el chofer estaba herido, los vecinos saquearon la carga.

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, partido de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. El conductor, oriundo de Ascensión, sufrió heridas leves y fue atendido por el SAME, mientras que la escena rápidamente se salió de control.

Foto: Cazanoticias.
Según testigos, el vehículo —que había partido desde la localidad de Roberts, en el partido de Lincoln— habría “mordido la banquina” y perdió estabilidad hasta volcar a unos 15 metros de la calzada. El camión quedó destrozado y los animales se dispersaron por el lugar, muchos heridos o sin vida.

Minutos después del accidente, decenas de personas comenzaron a acercarse. En medio del desorden, vecinos y automovilistas cargaron cerdos —vivos y muertos— en autos, motos e incluso a pie. Solo tres policías se encontraban inicialmente en el sitio, y pese a los intentos por controlar la situación, la cantidad de curiosos y saqueadores superó la capacidad de las fuerzas locales.

El medio Distrito Interior describió la escena ocurrida este lunes al mediodía como “caótica y desesperante”, y lamentó la actitud de quienes se apropiaron de los animales, calificando el hecho como una muestra de “conductas primitivas” motivadas por la necesidad o la codicia.

El tránsito en la Ruta 7 permaneció interrumpido durante varias horas mientras los servicios de emergencia trabajaban para asistir al conductor y despejar la zona.

