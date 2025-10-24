El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Jonathan Lucero, el único sospechoso del asesinato de Matías Emiliano Díaz Amestíca en Villa San Patricio Chimbas, este viernes tuvo la audiencia de formalización. Una semana después de ocurrido el hecho, el sujeto fue imputado formalmente del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal Sebastián Gómez y sus ayudantes de UFI Delitos Especiales dieron a conocer los detalles del hecho y los elementos de convicción que tienen recabados hasta ahora, de igual forma pidieron un tiempo prudencial de investigación. Como así también, solicitaron la prisión preventiva para Lucero.

La defensa del acusado, la doctora María Filomena Noriega, solicitó que su cliente quedara en libertad ya que se había presentado ante la justicia de manera espontánea. Finalmente, el juez de Garantías Guillermo Adárvez le dictó la prisión preventiva y la deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

El crimen en Villa San Patricia ocurrió hace una semana

Este grave hecho de violencia ocurrió el pasado 17 de octubre en el interior de Villa San Patricio. Diaz Amestica caminaba por el interior de este barrio -creen que se dirigía a su casa en el B° San Francisco- y ahí fue alcanzado por un sujeto a bordo de su motocicleta.

Hubo una discusión, y el motorista sacó un arma de fuego y ejecutó varios disparos. Dos de ellos dieron en el cuerpo de Díaz, el primero en la pierna derecha -a la altura del muslo- y el otro en la axila, el disparo mortal.

Desde ese momento, Lucero quedó en la mira como el principal sospechoso. Se realizaron allanamientos para dar con él pero no los encontraron. Finalmente, el acusado se presentó con su abogada el pasado martes en Tribunales y desde ahí está en calidad de detenido.