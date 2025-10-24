viernes 24 de octubre 2025

En Albardón

Juntos a la par: circulaban cada uno en una moto y se las secuestraron por irregularidades

Dos hombres que circulaban en motocicletas por calles de Albardón fueron interceptados por la policía y terminaron con sus rodados secuestrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Les secuestraron las motos a dos albardoneros porque presentaban irregularidades.

Les secuestraron las motos a dos albardoneros porque presentaban irregularidades.

Anoche, durante recorridas preventivas de la Policía en la intersección de calles Nacional y Castelli, en el departamento Albardón, personal de la Dirección D-7 identificó a dos motociclistas que se desplazaban en rodados que presentaban distintas irregularidades en la documentación y la numeración identificatoria. Como consecuencia, ambos vehículos fueron secuestrados.

Según informaron fuentes policiales, una de las motos, una Zanella RX 150 cc, era conducida por Carlos Leonardo Quiroga. El hombre solo presentó la cédula identificatoria del rodado. Al realizar la verificación física, los efectivos constataron que el número de motor no coincidía con el consignado en la documentación, mientras que el número de chasis presentaba signos de adulteración por supresión. Además, la chapa patente no cumplía con las medidas de seguridad reglamentarias y parecía ser de material plástico, motivo por el cual se labró el acta correspondiente.

El segundo vehículo, una Maveric 110 cc, era conducido por Fernando Amor Muñoz. En este caso, la consulta al sistema reveló que la numeración del motor tampoco coincidía y que el número de chasis se encontraba suprimido, por lo que también se confeccionó un acta de infracción.

Ante la situación, se dio intervención al Sistema Acusatorio, que dispuso el secuestro de ambas motocicletas junto con la documentación presentada. Además, se instruyeron actuaciones en la Comisaría 18°, con intervención de la UFI Genérica, quedando los conductores vinculados a los legajos N° 115/25 (Quiroga) y N° 116/25 (Muñoz).

