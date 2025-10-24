Detuvieron a un sanjuanino por robar una batería en la vía pública

Un hombre de 46 años, identificado como Diego Jesús Vila, fue detenido por la policía en la intersección de Ridado y Roque Sáenz Peña tras intentar sustraer una batería de automóvil.

Según la denuncia, la víctima había perdido la batería de su vehículo y dio aviso a la policía sobre el sospechoso. Los efectivos se hicieron presentes en el lugar y lograron aprehender al hombre con la batería en su poder.

El caso quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo de la ayudante fiscal María del Valle Villalba, y el detenido fue puesto a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

