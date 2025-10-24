viernes 24 de octubre 2025

Santa Lucía

Detuvieron a un sanjuanino por robar una batería en la vía pública

Diego Jesús Vila, de 46 años, fue detenido tras intentar robar una batería de auto en la vía pública. La policía lo aprehendió con el objeto en su poder y quedó a disposición de la justicia.

Un hombre de 46 años, identificado como Diego Jesús Vila, fue detenido por la policía en la intersección de Ridado y Roque Sáenz Peña tras intentar sustraer una batería de automóvil.

Según la denuncia, la víctima había perdido la batería de su vehículo y dio aviso a la policía sobre el sospechoso. Los efectivos se hicieron presentes en el lugar y lograron aprehender al hombre con la batería en su poder.

El caso quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo de la ayudante fiscal María del Valle Villalba, y el detenido fue puesto a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

