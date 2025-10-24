sábado 25 de octubre 2025

SMN

San Juan: sábado con cielo mayormente nublado y vientos fuertes por la mañana

Se espera una jornada fresca con mejoras parciales hacia la tarde y condiciones secas en gran parte del día.

Redacción Tiempo de San Juan
nublado-nubes-frio-e1623189623496.jpeg

Este sábado, el clima en San Juan estará marcado por cielos mayormente nublados durante la primera parte del día, con algunas mejoras hacia la tarde cuando se espera que quede parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 23°C de máxima, con un día fresco por la mañana y más cálido hacia la tarde.

La probabilidad de lluvias se mantiene baja, entre 0 y 10%, por lo que se prevé una jornada mayormente seca. Los vientos soplarán con intensidad variable: desde el sureste, alcanzando 42 a 50 km/h durante la mañana, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, mientras que por la tarde se presentarán más leves y de dirección sur o suroeste.

