San Juan: sábado con cielo mayormente nublado y vientos fuertes por la mañana

Este sábado, el clima en San Juan estará marcado por cielos mayormente nublados durante la primera parte del día, con algunas mejoras hacia la tarde cuando se espera que quede parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 23°C de máxima, con un día fresco por la mañana y más cálido hacia la tarde.

La probabilidad de lluvias se mantiene baja, entre 0 y 10%, por lo que se prevé una jornada mayormente seca. Los vientos soplarán con intensidad variable: desde el sureste, alcanzando 42 a 50 km/h durante la mañana, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, mientras que por la tarde se presentarán más leves y de dirección sur o suroeste.

