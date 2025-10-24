"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

El debate por el cartel publicitario de una panadería en San Juan sigue generando repercusiones. En las últimas horas, el médico Agustín Fernández, especialista en nutrición y obesidad, se refirió al tema con un mensaje profundo sobre los estigmas que enfrentan las personas con esta enfermedad.

“La obesidad es una enfermedad. No es un estilo de vida, no es una cuestión estética”, afirmó el profesional en diálogo con Radio Sarmiento, marcando una posición clara frente a la discusión que desató la frase que apareció escrita en una pizarra: “La gente flaca es más fácil de secuestrar. Mantenete a salvo, comé unas facturas.”

El mensaje, que buscaba tener un tono humorístico, generó debate y repudio en redes sociales por banalizar temas sensibles y por promover estereotipos corporales. Fernández explicó que el daño no es menor: “No podemos burlarnos de una persona por nada, pero mucho menos por una enfermedad. La obesidad es crónica, compleja y merece un tratamiento especial. Nadie quiere ser gordo, y ya está demostrado que quien llega a ese grado de obesidad lo hace porque puede, no porque quiere”.

El especialista también relató una situación que lo marcó en su trabajo dentro del equipo interdisciplinario Eaton, donde tratan a pacientes con obesidad: “Publicamos el testimonio de una paciente que escribió: ‘Yo siento que no quepo en este mundo’. Llegar a ese punto, de sentirse rechazada por la sociedad, muestra cuánto sufrimiento hay detrás de esta enfermedad, más allá de lo físico”.

Para el médico, gran parte del problema está en la mirada del otro. “Pesa mucho la opinión social, el ‘qué dirán’. Vivimos en una sociedad donde se valora más la apariencia que la salud. Por eso, muchas personas llegan a la consulta cargadas de vergüenza, vestidas de negro, sin mirarse al espejo”, señaló.

Sin embargo, también destacó los procesos de transformación que ve en sus pacientes: “Después de iniciar el tratamiento, se animan a arreglarse, a sonreír, a sentirse orgullosas de que están haciendo algo por su salud. Es un cambio que va mucho más allá del peso: tiene que ver con recuperar la autoestima y la calidad de vida”.

En su análisis, Fernández cuestionó además los mensajes que circulan en redes sociales bajo el lema “amate como sos” cuando eso implica no atender una enfermedad: “Aceptar el cuerpo no significa abandonar la salud. No se trata de fomentar el culto a la imagen ni de negar la enfermedad. Los extremos son malos en ambos sentidos”.