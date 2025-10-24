viernes 24 de octubre 2025

18 edición

Banco San Juan será sponsor de Argentina Mining Cuyo 2025

La entidad financiera ofrece 10% de ahorro y 6 cuotas sin interés para la compra de entradas al evento con su Tarjeta Minería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Banco San Juan tendrá presencia como sponsor en Argentina Mining Cuyo 2025, el encuentro internacional del sector minero argentino que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre en la Nave Cultural de la ciudad de Mendoza.

La convención, que celebra su décimo octava edición, reúne a empresarios, proveedores, autoridades gubernamentales y especialistas del país y del exterior para analizar el presente y futuro de la minería, las políticas públicas del sector y las oportunidades de inversión y desarrollo en la región cuyana.

El Banco San Juan participará del encuentro junto a la Unidad Minera Grupo Petersen, ofreciendo beneficios exclusivos para quienes asistan al evento: las acreditaciones podrán abonarse en 6 cuotas sin interés y con un 10% de ahorro utilizando la Tarjeta VISA Minería del banco, y así acceder a las conferencias y rondas de negocios.

image

Además, el 29 de octubre a las 16 horas, la entidad formará parte del bloque temático “Soluciones Bancarias para el Cliente Minero”, donde Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería, expondrá sobre la propuesta integral orientada al desarrollo del sector minero, que va desde el acompañamiento al empleado minero y los emprendedores del primer anillo, hasta los proveedores y contratistas de las operadoras, como aliados estratégicos en la gobernanza de los proyectos.

Durante los tres días de actividades, Banco San Juan dispondrá de una mesa de reuniones en las rondas de negocios, un espacio pensado para promover el intercambio y fortalecer vínculos con empresas mineras, pymes proveedoras y actores estratégicos de la industria.

Desde su primera edición en 1996, Argentina Mining se consolidó como la convención premium del sector minero argentino, y cada dos años reúne a más del 50% de sus asistentes en cargos jerárquicos dentro de las principales compañías que operan o analizan invertir en el país.

El encuentro es reconocido por su capacidad para generar contactos de negocio, presentar innovaciones tecnológicas y difundir las tendencias en exploración, proyectos en desarrollo y marco regulatorio, en un ámbito donde confluyen los protagonistas de la minería nacional e internacional.

Dejá tu comentario

