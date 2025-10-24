Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó en su portal un alerta amarilla por viento Zonda para la zona centro y oeste de la provincia de San Juan.

Según lo anunciado por el SMN, durante la tarde de este viernes la Precordillera de Calingasta, la Precordillera de Iglesia, la Precordillera de Pocito, la Precordillera de Rivadavia, la Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda podrían sufrir la llegada de este viento con ráfagas de hasta 90 km/h.