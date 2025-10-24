viernes 24 de octubre 2025

Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

El local de venta de pan y facturas colocó una pizarra en la puerta para atraer clientes. Sin embargo, la iniciativa recibió críticas por abordar con humor temas delicados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.

La propuesta de una panadería ubicada en la Capital sanjuanina generó debate y repudio en las redes. Todo comenzó con una pizarra, colocada en la puerta del local, con la supuesta intención de atraer clientes. Su texto llamó la atención de una mujer que decidió tomarle una foto, compartirla y exponer su contenido, presentado en supuesto tono humorístico.

“La gente flaca es más fácil de secuestrar. Mantenete a salvo, comé unas facturas”, rezaba la inscripción, que incluye una flecha que apunta a la entrada del local.

image

Quien compartió la imagen aseguró: “Quisiera visibilizar este hecho lamentable sobre el cartel que banaliza temas gravísimos como los secuestros y la violencia, usando además un tono burlón hacia las personas con distintos cuerpos”.

Y agregó: “Este tipo de mensajes no es ‘humor’, sino expresiones que normalizan la violencia y los estereotipos corporales, y resultan ofensivos tanto para las víctimas como para la sociedad en general. Es preocupante que un comercio utilice este tipo de recursos para promocionarse”.

La iniciativa generó distintos comentarios a favor y en contra. Vos, ¿qué opinás?

