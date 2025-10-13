martes 14 de octubre 2025

Polémica

En medio de una ola de femicidios en la Argentina, un boliche de San Juan promocionó su fiesta de Halloween con un video que simula el secuestro de una mujer

En los últimos días, se registraron al menos 7 brutales femicidios en todo el país. Mientras tanto, la publicidad de este local bailable muestra cómo una chica es secuestrada por varios hombres con máscara.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de una semana marcada por la conmoción social que provocaron, al menos, siete femicidios en distintas provincias argentinas, un boliche de San Juan difundió un polémico video para promocionar su fiesta de Halloween.

El local Quattro, uno de los más conocidos del ambiente nocturno sanjuanino, publicó en sus redes sociales un spot en el que se simula el secuestro de una mujer. En las imágenes, un grupo de hombres con máscaras intercepta a una joven, la obliga a subir a un vehículo, le coloca una bolsa en la cabeza y la traslada a un lugar oscuro. Allí, la víctima, visiblemente asustada, revela la dirección del evento mientras uno de los agresores la apunta con un arma. El video finaliza abruptamente, justo cuando uno de los hombres parece estar a punto de disparar.

El contenido fue subido a las cuentas oficiales del boliche para promocionar su fiesta de Halloween del viernes 24 de octubre. Si bien los usuarios no mostraron indignación, el hecho recuerda a uno muy similar sucedido hace tres semanas.

El pasado 21 de septiembre, un video viral generó indignación a nivel nacional. Las imágenes mostraban a empleados de una estación de servicio en Crespo, Entre Ríos, metiendo a una mujer en una bolsa de consorcio y arrojándola, en lo que ellos presentaban como una “broma”. La situación formaba parte de una tendencia viral conocida como “Ahí viene la CM”, que ya circula en otros países, especialmente México.

En el video, dos playeros vestidos con el uniforme rojo y amarillo de Shell observan a la mujer mientras conversan sobre cómo “mandarla por ahí”. Más tarde, la introducen a la fuerza dentro de una bolsa y se la entregan a un proveedor que la transporta en una camioneta, mientras los empleados se relajan y comentan como si nada hubiera pasado.

Los femicidios, uno por uno

El triple femicidio de Florencio Varela

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron halladas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela. Según la investigación, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un narcotraficante peruano conocido como “Pequeño J”, quien ya fue detenido junto a su cómplice Matías Ozorio. El caso conmocionó al país y ya tiene nueve detenidos y tres prófugos.

El doble femicidio en Córdoba

En Córdoba, Pablo Laurta fue detenido acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, y de secuestrar a su hijo de cinco años. Vecinos relataron que la mujer vivía aterrorizada por su agresor, quien ya había intentado llevarse al niño y llegó a dormir durante días en el techo de la casa para acosarlas.

El femicidio de Daiana Mendieta, en Entre Ríos

La joven de 22 años fue hallada en un pozo de diez metros de profundidad en Gobernador Mansilla. La autopsia confirmó que murió por un fuerte golpe en la cabeza y no por un disparo, como se pensó inicialmente. Un hombre de 55 años, conocido como “Pino”, fue detenido como principal sospechoso.

El femicidio de Gabriela Barrios, en Chaco

El cuerpo de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, fue encontrado en el pozo ciego de una vivienda en Avia Terai. Había sido reportada como desaparecida un día antes. Por el hecho hay cinco personas detenidas, entre ellas el dueño de la casa, Jesús Salvatierra, y su hijo Bruno, señalado como el último que vio con vida a la joven.

Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, en Argentina, cada 30 horas, una mujer es asesinada por razones de género.

