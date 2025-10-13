lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Concientización

Anunciaron la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama en San Juan: los detalles

El acto de presentación fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y se hizo en Casa de Gobierno. El evento se realizará el próximo 18 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Autoridades de la provincia anunciaron la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama en San Juan, durante un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

Autoridades de la provincia anunciaron la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama en San Juan, durante un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

El próximo sábado 18 de agosto, San Juan vivirá la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama. El evento que busca concientizar sobre el diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad y es organizado por la Fundación Sanatorio Argentino, junto al Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud del Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Capital, fue presentado en la Casa de Gobierno, durante un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

Lee además
¿casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡temblo en san juan!
Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!
seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el dia de la madre
Comercio movido

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

El encuentro contó con la presencia del presidente de la Fundación, Alberto Buteler; ministro de Salud, Amilcar Dobladez; de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; intendenta de Capital, Susana Laciar; funcionarios provinciales y municipales, integrantes de la fundación, Jerárquicos Salud y medios de comunicación.

Bajo el lema “Crear Conciencia es la Meta”, la caminata invita a reforzar la importancia de la detección temprana y los controles periódicos como herramientas fundamentales para salvar vidas. Esta iniciativa, que ya cumple trece años, busca concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y transmitir que detrás de cada diagnóstico a tiempo hay historias que continúan, familias que respiran aliviadas y un futuro que se renueva.

Durante la presentación, el Gobernador dijo: "Para mí, esta caminata trasciende lo deportivo: es un acto de amor, compromiso y esperanza. La detección temprana y la prevención del cáncer de mama son fundamentales, y juntos, lo público y lo privado, podemos llegar a más mujeres y generar conciencia. Los esperamos el 18 de octubre para caminar, colaborar y reafirmar que juntos podemos hacer posible la prevención y acompañar a quienes padecen esta enfermedad".

Mientras que, Dobladez aseguró que "la unión de dos ministerios, un municipio y el gobierno provincial demuestra la importancia de trabajar juntos por la concientización sobre el cáncer de mama. Hemos duplicado la cantidad de mamógrafos y acercamos unidades sanitarias móviles a lugares recónditos, pero lo fundamental es que las mujeres se acerquen a hacerse los estudios. Este trabajo conjunto nos permite llegar de manera más eficaz y eficiente, y nos llena de orgullo colaborar con la Fundación Sanatorio Argentino en una nueva edición de esta caminata”.

Por su lado, Buteler agregó: "La presencia del gobernador, del ministro de Salud y de la intendenta de Capital refuerza la importancia de esta maratón, que año tras año marca un hito en nuestra provincia. Con 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año en el país, y sabiendo que una de cada ocho mujeres lo desarrollará en su vida, nuestra misión es promover la detección temprana a través de la concientización. Invitamos a todas las mujeres de San Juan a sumarse para lograr que este mensaje llegue a toda la comunidad”.

Los detalles sobre la caminata contra el cáncer de mama

La caminata se realizará el sábado 18 de octubre a las 11, desde el Estadio Aldo Cantoni.

"La propuesta trasciende lo deportivo y se convierte en un acto de compromiso, solidaridad y esperanza, donde la comunidad se une para caminar por la vida y la salud", destacaron las autoridades al tiempo que detalleron que, serán 3 kilómetros abiertos al público en general, para crear conciencia y acompañar a quienes transitan la enfermedad.

Quienes se inscribieron, podrán retirar el comprobante de remera presencialmente en el Trailler de la Fundación Sanatorio Argentino, San Luis 432 oeste, Capital.

Pueden asistir desde mañana martes 14 hasta el viernes 17, de 8,30 a 12,30, donde se entregará el respectivo comprobante para solicitar la remera el mismo día del encuentro en la puerta del estadio, de 8,30 a 10.

Temas
Seguí leyendo

Chau grafitis: comenzaron a limpiar las paredes rocosas en el Parque Quebrada de Zonda

Desde Red Tulum ofrecieron una importante información sobre los pases de discapacidad

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

Casi 10 millones de pesos en premio, lo que se repartirá entre dos sanjuaninos afortunados

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Casa Cuna inició una nueva colecta solidaria para ayudar a dos niños sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores

Por Redacción Tiempo de San Juan
UDAP Y AMET confirmaron que harán paro este 14 de octubre. 
Posición oficial

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre
Comercio movido

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!
Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque