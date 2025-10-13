lunes 13 de octubre 2025

Juegos de azar

Casi 10 millones de pesos en premio, lo que se repartirá entre dos sanjuaninos afortunados

La Caja de Acción Social informó que dos jugadas realizadas en San Juan resultaron ganadoras de premios millonarios. Los detalles de los premios y los tiempos para reclamar el dinero.

Por Mariela Pérez
quiniela max.webp

Una vez más, los sanjuaninos y sus jugadas en juegos de azar resultan tocados por la varita. En esta oportunidad se trata de dos sorteos, uno por el Loto Plus y el otro ganador fue en el Brinco. Entre ambos, acumulan casi 10 millones de pesos.

En el caso del Brinco, fue en la categoría Brinco Junior con 5 aciertos. La jugada se vendió en una agencia de Capital y los números de la suerte fueron 01-02-09-16-23. De esta manera, la persona afortunada se llevará a casa $3.161.356. Es importante aclarar que este premio prescribe el próximo 27 de octubre.

image

Por su parte, en el Loto Plus, en la categoría March con cinco aciertos, una jugada realizada en una agencia de Rivadavia sacó un millonario premio. Fue con los números 00-11-24-33-43. La persona afortunada se llevará a casa $6.435.135.

image

En este caso, el premio prescribe el 26 de noviembre, por lo que la persona afortunada tiene un plazo más de tiempo para reclamar el dinero y poder disfrutarlo.

Temas
