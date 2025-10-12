lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

A través de sus redes sociales, el mandatario sanjuanino apuntó contra María Paz Bertero por su ideología pro aborto. "Expresa una mirada alejada de los valores de San Juan", sostuvo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
14

En una sesión cargada de polémicas y de cruces reglamentarios, la Cámara de Diputados aprobó la designación de María Paz Bertero, una abogada especializada en género cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al kirchnerismo, como Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego cuestionó la elección.

Lee además
El primer gobierno de Leopoldo Bravo marcó el desarrollo de infraestructura de San Juan.
Historia

Leopoldo Bravo, el caudillo realizador: A 62 años, grandes obras que subsisten y son íconos del San Juan moderno
en la rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en san juan
Elecciones legislativas

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan

Mediante sus redes sociales, el mandatario sanjuanino sostuvo: "Respetamos las decisiones institucionales, pero creemos que la nueva Defensora de Niñez y Adolescencia expresa una mirada alejada de los valores de San Juan. La defensa de los derechos de la infancia requiere compromiso con la vida, no ideologías".

En un hilo de X, el representante de la provincia marcó su postura y agregó: "En San Juan valoramos la vida desde sus inicios, como parte de nuestra identidad y de nuestras familias. Cada política pública sobre niñez debe partir de ese principio: cuidar, proteger y acompañar a quienes más necesitan, sin dogmas ni militancias".

Para cerrar con su idea, remarcó la votación de los legisladores sanjuaninos y señaló: "Nuestros representantes de Por San Juan fueron coherentes: votaron por San Juan, por nuestras familias y nuestros valores. Esa es la idea que elegimos sostener: defender la vida y los intereses de las familias sanjuaninas".

Hubo cruces sobre la validez del dictamen de mayoría y La Libertad Avanza intentó postergar la definición argumentando irregularidades en el proceso de selección de los postulantes. Sin embargo, la terna que completan Eduardo Matías Robledo como adjunto primero y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden obtuvo 156 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones. Ahora debate el Senado.

El debate estuvo cruzado con denuncias, presentaciones judiciales y amparos para que no se concreten las designaciones. La Libertad Avanza cuestionó fuertemente el desempeño de la Comisión Bicameral, la diputada Nadia Márquez dijo que, “para este concurso público, los antecedentes no se publicaron. El concurso de mérito se transformó en una designación a dedo”. También el diputado libertario Nicolás Mayoraz reiteró las denuncias que hizo momento de firmarse los dictámenes.

El debate pasó ahora al Senado, que deberá poner en consideración del recinto la terna propuesta y aprobada por la Cámara de Diputados.

Las publicaciones de Orrego

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/1977359815048392719&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Edith Liquitay y un house tour muy especial: entre sus padres políticos y su militancia en el PTP

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento

House tour con Rosa Palma: la enfermera y candidata a diputada, abrió la puerta de su hogar en un tradicional barrio de Chimbas

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

El gobierno nacional apeló el fallo que prohíbe reimprimir las boletas de la provincia de Buenos Aires

Milei anunció una reforma laboral y tributaria en medio de protestas y tensión social

Guillermo Francos negó recibir 180.000 dólares por mes de YPF

Apuran la extradición de Fred Machado, preocupados por su salud

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción
Historias del Crimen

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito
Siniestro vial

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito

Te Puede Interesar

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud
Nuevas perspectivas

La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: Algo inolvidable
Qué regalazo

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en Varones Unidos
Perfil

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones Unidos"