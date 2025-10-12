Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

En una sesión cargada de polémicas y de cruces reglamentarios, la Cámara de Diputados aprobó la designación de María Paz Bertero, una abogada especializada en género cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al kirchnerismo, como Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego cuestionó la elección.

Mediante sus redes sociales, el mandatario sanjuanino sostuvo: "Respetamos las decisiones institucionales, pero creemos que la nueva Defensora de Niñez y Adolescencia expresa una mirada alejada de los valores de San Juan. La defensa de los derechos de la infancia requiere compromiso con la vida, no ideologías".

En un hilo de X, el representante de la provincia marcó su postura y agregó: "En San Juan valoramos la vida desde sus inicios, como parte de nuestra identidad y de nuestras familias. Cada política pública sobre niñez debe partir de ese principio: cuidar, proteger y acompañar a quienes más necesitan, sin dogmas ni militancias".

Para cerrar con su idea, remarcó la votación de los legisladores sanjuaninos y señaló: "Nuestros representantes de Por San Juan fueron coherentes: votaron por San Juan, por nuestras familias y nuestros valores. Esa es la idea que elegimos sostener: defender la vida y los intereses de las familias sanjuaninas".

Hubo cruces sobre la validez del dictamen de mayoría y La Libertad Avanza intentó postergar la definición argumentando irregularidades en el proceso de selección de los postulantes. Sin embargo, la terna que completan Eduardo Matías Robledo como adjunto primero y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden obtuvo 156 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones. Ahora debate el Senado.

El debate estuvo cruzado con denuncias, presentaciones judiciales y amparos para que no se concreten las designaciones. La Libertad Avanza cuestionó fuertemente el desempeño de la Comisión Bicameral, la diputada Nadia Márquez dijo que, “para este concurso público, los antecedentes no se publicaron. El concurso de mérito se transformó en una designación a dedo”. También el diputado libertario Nicolás Mayoraz reiteró las denuncias que hizo momento de firmarse los dictámenes.

El debate pasó ahora al Senado, que deberá poner en consideración del recinto la terna propuesta y aprobada por la Cámara de Diputados.

