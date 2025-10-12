Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Después de haber protagonizado un violento siniestro vial , en el límite de Rawson con Pocito, el nene de 11 años que fue embestido por una camioneta quedó internado y desde su entorno, preocupado por su estado, iniciaron cadenas de oración por su salud y su pronta recuperación.

El hecho se registró en la intersección de Calle 5 y Lemos , donde, por causas que aún se investigan, el menor que circulaba en bicicleta sufrió severas lesiones y como consecuencia debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Rawson.

A través de las redes sociales, su familia compartió su dolor por lo acontecido y se aferró a la fe para transitar el duro momento, como así también pensar en su recuperación. "Dale hijo, como la primera vez demostrame lo fuerte que sos una vez más. Acá la mamá te espera, amor mío", sostuvo en su cuenta de Facebook.

Si bien no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del accidente, lo que se sospecha es que, por algún motivo, el niño que circulaba en su bicicleta se desvió de su propio camino y terminó en el medio de la calle. Esta acción habría sorprendido al conductor de la camioneta Ford Eco Sport que lo impactó.

En el sitio intervinieron efectivos policiales y especialistas de la UFI de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez, quienes realizaron las primeras pericias y tomaron testimonios a posibles testigos del hecho. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona será claves para echar luz a lo acontecido, mientras hay preocupación por la salud del chico. Uno de los testigos sería su padre.