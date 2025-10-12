domingo 12 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde en inmediaciones de Calle 5 y Lemos, en el límite de Rawson con Pocito. El menor que se desplazaba en bicicleta resultó herido y terminó internado en el hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
9
10

Después de haber protagonizado un violento siniestro vial, en el límite de Rawson con Pocito, el nene de 11 años que fue embestido por una camioneta quedó internado y desde su entorno, preocupado por su estado, iniciaron cadenas de oración por su salud y su pronta recuperación.

Lee además
un menor termino en el hospital tras un violento choque en el limite de rawson con pocito
Siniestro vial

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito
insolita pelea en rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

El hecho se registró en la intersección de Calle 5 y Lemos, donde, por causas que aún se investigan, el menor que circulaba en bicicleta sufrió severas lesiones y como consecuencia debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Rawson.

10

A través de las redes sociales, su familia compartió su dolor por lo acontecido y se aferró a la fe para transitar el duro momento, como así también pensar en su recuperación. "Dale hijo, como la primera vez demostrame lo fuerte que sos una vez más. Acá la mamá te espera, amor mío", sostuvo en su cuenta de Facebook.

11

Si bien no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del accidente, lo que se sospecha es que, por algún motivo, el niño que circulaba en su bicicleta se desvió de su propio camino y terminó en el medio de la calle. Esta acción habría sorprendido al conductor de la camioneta Ford Eco Sport que lo impactó.

En el sitio intervinieron efectivos policiales y especialistas de la UFI de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez, quienes realizaron las primeras pericias y tomaron testimonios a posibles testigos del hecho. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona será claves para echar luz a lo acontecido, mientras hay preocupación por la salud del chico. Uno de los testigos sería su padre.

Seguí leyendo

Doble femicidio y secuestro en Córdoba: la desesperada búsqueda de Pedro, de cinco años

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

Desobedeció la orden de no acercarse a su ex y terminó detenido: días atrás, lo agredieron en una plaza por un robo

El impulso masculino de fingir que todo está bien: robó en Pocito y sonrió para la foto en el patrullero

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Fuerte choque entre dos motos en Santa Lucía dejó el saldo de tres heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
insolita pelea en rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción
Historias del Crimen

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito
Siniestro vial

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito

Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios video
Video

Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios

Te Puede Interesar

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud
Nuevas perspectivas

La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: Algo inolvidable
Qué regalazo

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en Varones Unidos
Perfil

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones Unidos"

Imagen ilustrativa
Belleza y bienestar

Tips de un profesional para reforzar los cuidados del rostro ante la llegada del calor sanjuanino