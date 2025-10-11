El impulso masculino de fingir que todo está bien: robó en Pocito y sonrió para la foto en el patrullero

Un hecho policial fue registrado este sábado en Pocito . Un hombre fue detenido tras intentar un robo en un domicilio del Loteo Independencia . La División Comando Radioeléctrico Sur intervino en el hecho y logró arrestar al sospechoso antes de que pudiera escapar con el botín. Pero algo llamó la atención: su sonrisa en el patrullero.

Según informaron fuentes policiales, Juan Ramón Guerra, de 39 años, fue visto saliendo de una vivienda con un rollo de membrana al hombro. La dueña del hogar lo reconoció como propio, junto con otros elementos eléctricos que había desaparecido de su casa.

Al momento de la detención, los efectivos incautaron varios objetos, incluyendo llaves térmicas, cables alargadores y zapatillas. El fiscal de Flagrancia dispuso la apertura del protocolo especial, y Guerra quedó vinculado al legajo por el delito de robo en grado de tentativa.

Lo que llamó la atención de los policías no fue solo el intento de hurto, sino la actitud del detenido. Según la foto difundida por fuentes oficiales, Guerra lució una amplia sonrisa mientras era trasladado en el patrullero, como si quisiera aparentar que todo estaba bajo control.