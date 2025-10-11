En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

El robo de una moto ocurrió este viernes alrededor de las 13:20 en la intersección de calle 11 y David Chávez, en Pocito. Según trascendió en redes sociales, el vehículo sustraído es una moto 150cc serie 2 de color azul.
El incidente sucedió durante el mediodía del pasado viernes. El momento del hurto quedó registrado por una cámara de seguridad.
El momento del hurto quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre llevándose la moto, mientras la vereda estaba desierta: no había transeúntes, solo algunos maniquíes de un local de ropa cercano.
El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando alerta entre los vecinos de la zona.
Hasta el momento, no se informó si hubo una denuncia al respecto y si lograron localizar al sospechoso.