El robo de una moto ocurrió este viernes alrededor de las 13:20 en la intersección de calle 11 y David Chávez, en Pocito . Según trascendió en redes sociales, el vehículo sustraído es una moto 150cc serie 2 de color azul.

El momento del hurto quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre llevándose la moto, mientras la vereda estaba desierta: no había transeúntes, solo algunos maniquíes de un local de ropa cercano.

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad pic.twitter.com/udireRhVJu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 11, 2025

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando alerta entre los vecinos de la zona.

Hasta el momento, no se informó si hubo una denuncia al respecto y si lograron localizar al sospechoso.