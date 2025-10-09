Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas

El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.

El pequeño zorro que conmovió a la provincia tras ser rescatado del incendio en la localidad La Rinconada, en Pocito, el pasado fin de semana se encuentra en recuperación favorable. Aunque sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo, creen que no quedará con secuelas, según informó el veterinario que lo está asistiendo, Pirata Olivares Robledal.

"Lo trajeron el domingo a la tarde. Incialmente, mi mayor temor eran las quemaduras internas que pudiera tener, debido a la inhalación de humo, pero hasta el momento va evolucionando bien", comentó Olivares Robledal, desde la Veterinaria El Arca, a Tiempo de San Juan.

El especialista indicó que, "el animal tenía quemaduras en gran parte del cuerpo, pero las lesiones en los ojos eran lo más preocupante. Sin embargo, afortunadamente no van a tener secuelas y, hasta el momento, la recuperación es favorable".

La historia del zorrito comenzó a circular luego de que vecinos, integrantes de la ONG Mundo Patitas y el voluntario Luciano Castro, se acercaran a la zona afectada tras el siniestro para evaluar daños y asistir a animales que pudieran estar con vida. Fue entonces cuando encontraron al zorrito débil, desorientado y rodeado de cenizas, resistiendo entre los restos del monte quemado.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve al animal bebiendo desesperadamente agua de una bolsita, en una escena que refleja tanto la tragedia del incendio como la resiliencia de la vida silvestre.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, un intenso viento Zonda desató múltiples focos de incendio en distintas zonas de la provincia. La localidad de La Rinconada fue una de las más castigadas. El fuego consumió grandes extensiones de vegetación y provocó la muerte de numerosos animales silvestres, dejando un daño ambiental significativo.

Mientras los bomberos combatían las llamas durante largas horas para evitar que se propagaran, el hallazgo del zorrito se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del desastre. Hoy, su recuperación continúa, y su historia recuerda la importancia de actuar juntos ante las emergencias ambientales.