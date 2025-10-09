jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Central Puerto, líder nacional en generación de energía, avanza con un nuevo proyecto solar en San Juan. Se suma a sus millonarias inversiones en Iglesia.

Por Elizabeth Pérez
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan.&nbsp;

Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 

San Juan sigue atrayendo inversiones en energía solar. Ahora, la mayor generadora eléctrica de Argentina, Central Puerto S.A., presentó formalmente un nuevo proyecto para construir otro parque fotovoltaico en la provincia: el Parque Solar Hunuc I, ubicado en el departamento de Sarmiento.

Lee además
Vista de la Fábrica de Paneles Solares que se construye en San Juan. 
La pieza que faltaba

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera
Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

El expediente ingresó el 1° de octubre de 2025 en la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental, donde la empresa solicitó la convocatoria a una audiencia pública para obtener el permiso ambiental del nuevo proyecto solar. Esa audiencia se realizará el próximo 21 de octubre a las 10 de la mañana, en el salón cultural de la Municipalidad de Sarmiento, en Villa Media Agua.

Según informó Elizabeth Soria, Directora de Evaluación e Impacto Ambiental, el proyecto tendrá una capacidad instalada de 140 MW y se levantará sobre un predio de 690 hectáreas, a unos 6 kilómetros de Media Agua.

Agregó que la energía generada se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de la futura estación transformadora Hunuc 33/132 kV. Además, se prevé la posibilidad de dos etapas de expansión (Hunuc II y III), que llevarían la potencia total a 380 MW.

La empresa no ha informado al gobierno a cuánto puede ascender la inversión, pero se presume será fuerte teniendo en cuenta que además del parque solar incluye una estación transformadora. La cifra será develada en la audiencia pública.

Un jugador poderoso con raíces en San Juan

Central Puerto no es nueva en el mapa energético sanjuanino. En 2023, la compañía ingresó a la provincia con fuerza al adquirir el parque fotovoltaico Guañizuil IIA, en Iglesia, a las noruegas Scatec y Equinor, con lo que pasó a generar el 10% de la energía solar del país.

Luego, en mayo de 2025, la empresa anunció otro proyecto ambicioso: la construcción del Parque Solar Centenario, de 300 MW, también en Iglesia y con una inversión estimada de 315 millones de dólares. Este emprendimiento se construirá en un predio de 426 hectáreas, a 6 kilómetros de Las Flores, en una zona clave por su cercanía a los grandes proyectos mineros como Vicuña, Josemaría y Filo del Sol.

Energía y minería, una alianza estratégica

El impulso de la minería en el norte sanjuanino fue determinante para la llegada de Central Puerto. Detrás del grupo se encuentran Guillermo Reca (ex socio de Nicolás Caputo en Sadesa), la familia Miguens-Bemberg (ex Quilmes) y Eduardo Escasany (Banco Galicia), empresarios de peso que ven en la transición energética una oportunidad de largo plazo. Ahora el sur provincial está despertando interés no solo por los proyectos caleros sino también por la cercanía de los proyectos de cobre en Calingasta, como Los Azules y Pachón.

Los proyectos mineros de la cordillera sanjuanina vinculados al cobre van a requerir una demanda energética mucho mayor que otros minerales y por eso hay interés de inversores para garantizar el abastecimiento eléctrico.

Con los proyectos Guañizuil, Centenario y ahora Hunuc I, Central Puerto se posiciona como uno de los principales actores privados del boom solar en San Juan, una provincia que combina radiación privilegiada y un entorno de desarrollo minero que demanda energía limpia y estable. El gran desafío será contar con la infraestructura eléctrica necesaria para que la energía solar generada pueda evacuarse a las líneas eléctricas.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

ANSES otorgará un pago único de $102.330 en octubre: a quiénes les corresponde

Tras seis años de espera, el Gobierno otorgó la DIA a Gualcamayo

El oro superó los US$ 4.000 la onza: dos proyectos sanjuaninos esperan su RIGI para ampliar inversiones

Capacitan a más de 100 jóvenes para trabajar en una reconocida empresa internacional que llega a San Juan

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses otorgara un pago unico de $102.330 en octubre: a quienes les corresponde
Atención

ANSES otorgará un pago único de $102.330 en octubre: a quiénes les corresponde

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Te Puede Interesar

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo
Villa Krause

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo