jueves 9 de octubre 2025

Villa Krause

Sorpresa en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Fuentes gremiales indicaron que Cencosud, la firma que opera la cadena, decidió rescindir el contrato de alquiler del local, dejando a todo el personal sin empleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sorpresa en Rawson. Una sucursal de supermercado Vea, ubicada sobre Boulevard Sarmiento -Villa Krause-, amaneció cerrada sin previo aviso. Los 17 empleados que cada día cumplían su jornada laboral se toparon con las puertas cerradas y la ausencia de información oficial por parte de la empresa. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEC) dieron su versión de los hechos.

El gremio confirmó que intervino formalmente para acompañar y asesorar a los trabajadores afectados por el cierre del supermercado Vea, ubicado sobre Boulevard Sarmiento, en el corazón de Villa Krause, Rawson.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, explicó que, apenas trascendió la posibilidad de cierre, representantes sindicales se presentaron en el lugar para tomar contacto directo con los empleados, luego de haber mantenido comunicación con las autoridades de la empresa Cencosud.

"Desde ayer venimos trabajando junto a la empresa, pero principalmente al lado de los trabajadores, para conocer de primera mano cuál era la situación y qué decisiones se habían tomado", señalaron desde la entidad gremial.

El proceso se había iniciado días atrás, cuando la firma ofreció retiros voluntarios a su personal, una medida que alcanzó a todas las sucursales del país. En ese momento, no se había mencionado la posibilidad de un cierre definitivo. Sin embargo, la empresa finalmente confirmó el cierre de la sucursal rawsonera, afectando a 17 trabajadores que ahora evalúan distintas propuestas de desvinculación.

“Cada trabajador está analizando las alternativas ofrecidas, y desde el Sindicato estamos acompañando en cada paso, explicando las consecuencias de cada decisión, especialmente en lo que respecta a obra social, seguro y montos a percibir”, indicaron desde la conducción del gremio.

Según trascendió, el aumento en el costo del alquiler del local habría sido el principal motivo que llevó a Cencosud a tomar la determinación del cierre.

Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Por Elizabeth Pérez

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida
Historias de vida

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida

Por Cecilia Corradetti
Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado
Antecedentes

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan
Vestigios electorales

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido