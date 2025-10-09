Sorpresa en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Sorpresa en Rawson . Una sucursal de supermercado Vea , ubicada sobre Boulevard Sarmiento - Villa Krause -, amaneció cerrada sin previo aviso. Los 17 empleados que cada día cumplían su jornada laboral se toparon con las puertas cerradas y la ausencia de información oficial por parte de la empresa. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEC) dieron su versión de los hechos.

El gremio confirmó que intervino formalmente para acompañar y asesorar a los trabajadores afectados por el cierre del supermercado Vea, ubicado sobre Boulevard Sarmiento, en el corazón de Villa Krause, Rawson.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, explicó que, apenas trascendió la posibilidad de cierre, representantes sindicales se presentaron en el lugar para tomar contacto directo con los empleados, luego de haber mantenido comunicación con las autoridades de la empresa Cencosud.

"Desde ayer venimos trabajando junto a la empresa, pero principalmente al lado de los trabajadores, para conocer de primera mano cuál era la situación y qué decisiones se habían tomado", señalaron desde la entidad gremial.

El proceso se había iniciado días atrás, cuando la firma ofreció retiros voluntarios a su personal, una medida que alcanzó a todas las sucursales del país. En ese momento, no se había mencionado la posibilidad de un cierre definitivo. Sin embargo, la empresa finalmente confirmó el cierre de la sucursal rawsonera, afectando a 17 trabajadores que ahora evalúan distintas propuestas de desvinculación.

“Cada trabajador está analizando las alternativas ofrecidas, y desde el Sindicato estamos acompañando en cada paso, explicando las consecuencias de cada decisión, especialmente en lo que respecta a obra social, seguro y montos a percibir”, indicaron desde la conducción del gremio.

Según trascendió, el aumento en el costo del alquiler del local habría sido el principal motivo que llevó a Cencosud a tomar la determinación del cierre.