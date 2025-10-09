La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

Con un dólar descontrolado, el Gobierno nacional decidió aumentar el techo de la banda flotante del BCRA, ubicado sobre los $1.480, mientras se buscan las alternativas para intervenir y contener el precio del conocido “dólar mayorista”. Pese a los intentos, la divisa estadunidense continua en ascenso y en San Juan la cotización del blue supera los $1.500.

Por estas horas el dólar oficial cotiza en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, registrando un alza tras la leve estabilidad que se había logrado la semana pasada.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se comercializa a $1.460 para la compra y $1.480 para la venta. En el caso de la provincia, donde la cotización del paralelo suele ser más elevada, según el portal DolarSanJuan.com se está vendiendo a $1.420 para la compra y $1.520 para la venta.

Mientras tanto, el dólar MEP, que es el que están ofreciendo algunas billeteras virtuales, cotiza en $1.493,76 para la compra y $1.494,45 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Banco Nación - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Supervielle - venta $1.452 / compra $1.492

Banco BBVA - venta $1.445 / compra $1.500

Banco Columbia - venta $1.457 / compra $1.497

Banco Santander - venta $1.415 / compra $1.465

Banco ICBC - venta $1.395 / compra $1.495

Banco Galicia - venta $1.415 / compra $1.465

Banco Macro - venta $1.415 / compra $1.475

Banco de San Juan - venta $1.435 / compra $1.510

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)